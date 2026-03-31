Charlotte Jørgensen, vedeta „Dancing with the Stars”, a povestit cum a supraviețuit accidentului Air Canada, în care doi piloți au murit

O vedetă a emisiunii „Dancing with the Stars” a oferit detalii emoționante despre experiența sa traumatică în urma unui accident aviatic al zborului Air Canada, informează Fox News.

Fosta vedetă a emisiunii „Dancing with the Stars”, Charlotte Jørgensen, și-a împărtășit experiența după ce a supraviețuit unui accident aviatic mortal săptămâna trecută. Ea a fost pasageră la bordul zborului Air Canada 8646, unde doi piloți și-au pierdut viața: căpitanul Antoine Forest și prim-ofițerul Mackenzie Gunther.

Accidentul a avut loc pe 22 martie, când un avion regional Air Canada Express, care transporta 72 de pasageri și patru membri ai echipajului, a lovit o mașină de pompieri a Autorității Portuare în timpul aterizării pe pista 4 a aeroportului LaGuardia din New York.

Într-o postare emoționantă pe Instagram, publicată duminică, Jørgensen a recunoscut că a rămas în viață datorită profesionalismului piloților decedați și a vorbit despre trauma trăită și despre modul în care încearcă să facă față consecințelor accidentului.

„Acum o săptămână, după un weekend la Montreal, m-am îmbarcat la bordul zborului Air Canada 8646 cu destinația La Guardia NYC. Probabil că majoritatea dintre voi ați auzit deja de coliziunea care a avut loc cu o mașină de pompieri pe pistă”, a scris dansatoarea profesionistă în vârstă de 54 de ani alături de o fotografie cu incident de pe pistă.

În postare, artista daneză a spus că viața îi este datorată celor doi piloți decedați, căpitanul Antoine Forest și prim-ofițerul Mackenzie Gunther, care „au făcut sacrificiul suprem pentru ca noi toți să putem trăi”. Ea a transmis condoleanțe și gânduri pentru familiile acestora.

„În noaptea accidentului nu am simțit nimic; adrenalina îmi curgea prin corp, dar zilele următoare au fost grele, fizic, mental și emoțional”, a mărturisit Jørgensen. Vedeta a adăugat că acum se află acasă, sprijinită de Nelson și Vivianna, și că își va acorda timp pentru a se vindeca, mulțumind fanilor pentru mesajele de susținere.

„Sunt acasă acum, iar Nelson și Vivianna au grijă de mine. Îmi voi acorda timp să mă vindec. Sunt recunoscătoare pentru toată dragostea pe care am primit-o și vă trimit tuturor o îmbrățișare extrem de caldă”, a mai scris vedeta.

Printre reacțiile la postarea sa s-a numărat și un mesaj de la Lisa O'Hurley, soția fostului partener de dans al lui Jørgensen, actorul John O'Hurley, alături de numeroase comentarii de încurajare din partea fanilor.

„Charlotte, mă bucur atât de mult că ești în siguranță și ce gest sincer de recunoștință din partea cuiva care chiar a fost acolo. „Întrucât fiul meu Will este acum pilot, acești doi bărbați sunt eroi”, a scris Lisa.

Aceștia au fost depășiți de Kelly Monaco, cunoscută din serialul „General Hospital”, și de dansatorul profesionist Alec Mazo, ceea ce a stârnit nemulțumirea publicului. Mulți telespectatori considerau că Jørgensen și O’Hurley erau perechea mult mai talentată, observând că aceștia au primit scoruri mai mari decât Monaco și Mazo pe parcursul sezonului.

Reacția fanilor a determinat ABC să ia o decizie fără precedent: organizarea unui episod special de revanșă între cele două perechi finale, oferind publicului o nouă ocazie de a vota. În urma acestui vot, Jørgensen și O’Hurley au obținut în cele din urmă victoria.

Două decenii mai târziu, în noiembrie 2025, Jørgensen a revenit pe ringul de dans pentru episodul aniversar de 20 de ani al „Dancing with the Stars”. Ea s-a reunit cu cinci dintre colegii săi profesioniști din primul sezon, Alec Mazo, Edyta Śliwińska, Ashly DelGrosso, Louis van Amstel și Jonathan Roberts, pentru un număr de deschidere festiv, dedicat sezonului de debut al show-ului și primelor sale vedete. Coregrafia a fost semnată de fostul profesionist și judecător Derek Hough.