Patru pompieri, grav răniți după coliziunea dintre un avion Air Canada și un camion de intervenție

incident Aeroport LaGuardia / sursa foto: captură X
Un incident aviatic a avut loc duminică seara pe Aeroportul LaGuardia din New York, unde un zbor Air Canada sosit din Montreal s-a ciocnit cu un camion de pompieri aflat pe pistă, potrivit informațiilor prezentate în materialul de bază, potrivit New York Post.

În urma impactului, patru pompieri au fost grav răniți, conform unor surse citate în relatarea inițială, iar autoritățile evaluau, de asemenea, starea pasagerilor aflați la bordul aeronavei.

Imaginile distribuite online și preluate în relatarea inițială surprind o intervenție amplă a echipajelor de urgență pe pistă, în timp ce zona era afectată de condiții meteo nefavorabile. Până la momentul redactării informațiilor din materialul de bază, autoritățile americane menționate nu oferiseră un punct de vedere oficial.

Impact în timpul deplasării avionului pe Aeroportul LaGuardia

Potrivit informațiilor prezentate, coliziunea a avut loc în timp ce aeronava se deplasa către poartă, pe Aeroportul LaGuardia, situat în cartierul Queens. În acel moment, zona era afectată de vreme rea, iar aeroportul raportase întârzieri mai devreme în cursul serii de duminică.

Țările din Golf îi cer lui Trump să continue atacurile din Iran. Cum și-au schimbat opinia în câteva zile
Țările din Golf îi cer lui Trump să continue atacurile din Iran. Cum și-au schimbat opinia în câteva zile
Mai sunt câteva ore din ultimatumul dat de Trump Iranului. Economia globală, afectată major de situația din Strâmtoarea Ormuz. Trump merge în Israel. Live Text
Mai sunt câteva ore din ultimatumul dat de Trump Iranului. Economia globală, afectată major de situația din Strâmtoarea Ormuz. Trump merge în Israel. Live Text

Materialul sursă arată că, după impact, pe pistă au intervenit rapid mai multe vehicule de urgență. În imagini apar autospeciale de pompieri, ambulanțe și mașini de poliție cu semnalele luminoase pornite, în timp ce aeronava rămânea imobilizată pe suprafața umedă a pistei.

Înregistrările video și fotografiile menționate în relatarea inițială arată că partea din față a avionului de navetă era avariată, fiind descrisă ca „zdrobită” și „înclinată în aer”.

Patru pompieri, grav răniți în urma coliziunii

Conform surselor invocate în articolul de bază, cei patru răniți grav sunt pompieri din cadrul Departamentului de Poliție al Autorității Portuare. Materialul nu oferă, însă, detalii suplimentare despre tipul leziunilor suferite sau despre unitatea medicală unde au fost transportați.

Relatarea mai menționează că la bordul aeronavei se aflau aproximativ 100 de pasageri, iar starea acestora era în curs de evaluare după accident. Nu au fost prezentate, în materialul de bază, informații oficiale privind numărul exact al persoanelor rănite dintre pasageri sau echipaj.

Totodată, sursele citate în articol au afirmat că avionul transporta un grup de evrei ortodocși din zona New York. Această informație apare în relatarea inițială ca element de context, fără a fi asociată cu cauza incidentului.

Intervenție amplă de Aeroportul LaGuardia și lipsa unui răspuns oficial imediat

După producerea coliziunii, intervenția de pe pistă a implicat numeroase echipaje de urgență. Imaginile citate în materialul sursă surprind un răspuns rapid al autorităților, în condițiile în care incidentul a avut loc pe timp de noapte și pe o pistă umedă.

Într-o altă formulare preluată în materialul de bază, incidentul este descris astfel: „O coliziune între un avion și un camion a avut loc pe pista 4 a aeroportului LaGuardia pe 22 martie 2026.”

De asemenea, o altă mențiune din imaginile și postările distribuite online indică faptul că „se pare că mai multe persoane au fost rănite”.

La momentul publicării informațiilor din articolul inițial, Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA), Autoritatea Portuară și Departamentul de Pompieri din New York (FDNY) nu răspunseseră imediat solicitării de comentarii formulate de publicația care a relatat cazul.

În lipsa unor precizări oficiale, circumstanțele exacte ale coliziunii și responsabilitățile urmează să fie stabilite în cadrul anchetelor care pot fi declanșate de autoritățile competente.

Până atunci, datele disponibile indică un incident grav petrecut în zona de rulare a aeroportului, soldat cu rănirea severă a patru pompieri și cu evaluarea medicală a persoanelor aflate la bordul aeronavei Air Canada venite din Montreal.

Silviu Mănăstire: Ilie Bolojan, incompatibil cu Bucureștiul. De ce îi disprețuiește pe oamenii din Capitală
Silviu Mănăstire: Bolojan l-a șantajat pe Iohannis, ca să ajungă președinte interimar
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

