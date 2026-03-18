Un mort și un rănit într-un incident armat la o bază militară din New Mexico

Un incident armat a avut loc marți seară la o bază a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din statul New Mexico, soldat cu moartea unei persoane și rănirea alteia, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, potrivit New York Post.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii despre suspect sau despre circumstanțele exacte ale producerii incidentului.

Evenimentul a avut loc la baza aeriană Holloman, situată în apropierea orașului Alamogordo, și a determinat instituirea imediată a măsurilor de securitate.

Potrivit unui comunicat transmis presei, baza Holloman a fost plasată în stare de izolare (lockdown) în jurul orei 17:30, ora locală, după apariția unor informații privind un posibil atacator activ.

Reprezentanții bazei au declarat că „baza Holloman Air Force Base [...] a fost plasată în lockdown în jurul orei 5:30 p.m. după raportări despre o situație de tip atacator activ”. Măsura a fost adoptată pentru a proteja personalul și pentru a permite intervenția echipelor de securitate.

Ulterior, autoritățile au confirmat că perimetrul bazei, care se întinde pe aproximativ 93 de mile pătrate, a fost declarat sigur, iar restricțiile au fost ridicate.

În urma incidentului, o persoană a murit, iar alta a fost rănită și transportată pentru îngrijiri medicale. Oficialii nu au făcut publice identitățile victimelor.

Conform informațiilor disponibile, „persoana rănită primește tratament medical”, însă nu au fost oferite detalii suplimentare despre starea acesteia.

De asemenea, nu este clar dacă persoanele implicate în incident erau membri ai armatei sau civili aflați în interiorul bazei la momentul producerii atacului.

Autoritățile nu au oferit până în prezent informații despre autorul atacului sau despre modul în care s-a desfășurat incidentul armat. Nu se cunoaște dacă suspectul a fost reținut sau dacă există riscuri suplimentare.

Comunicatul oficial nu a inclus detalii despre locul exact al incidentului, însă ulterior s-a anunțat că magazinul de tip convenience store al bazei, cunoscut sub numele de „shopette”, va rămâne închis până la noi dispoziții.

Reprezentanții bazei nu au precizat dacă focurile de armă au avut loc în această locație sau în altă zonă a complexului militar.

Baza aeriană Holloman găzduiește unitatea 49th Wing, structură care are atribuții în sprijinirea securității naționale și include personal pregătit pentru misiuni de luptă.

Reprezentanții acestei unități nu au oferit comentarii suplimentare în cursul serii de marți, după producerea incidentului.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale incidentului și eventualele responsabilități.