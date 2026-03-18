Haos la metrou pe cea mai aglomerată magistrală din București. Un tren a avut defecțiuni tehnice

Circulația trenurilor de metrou a fost afectată miercuri dimineață în stația Piața Unirii 2, după apariția unei probleme tehnice la ușa unui tren, incident care a dus la aglomerație și întârzieri pe magistrală, anunță Metrorex.

Potrivit informațiilor comunicate de Metrorex, defecțiunea a fost semnalată în jurul orei 08:17.

„Astăzi 18.03.2026, în jurul orei 8:17, în staţia de metrou Piaţa Unirii 2, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la o uşă de acces. Din motive de siguranţă trenul a fost retras pentru verificări şi remedierea defecţiunii”, anunţă Metrorex.

Pentru a evita perturbări majore în circulație, compania a introdus un tren suplimentar, astfel încât fluxul de călători să poată fi preluat în condiții cât mai bune. Ulterior, traficul a revenit la normal, desfășurându-se conform graficului obișnuit.

În urma incidentului, călătorii au fost nevoiți să coboare din tren, iar peronul s-a aglomerat rapid. Efectele defecțiunii s-au resimțit pe întreaga magistrală.

Situația a fost vizibilă și în alte stații importante. La Piața Victoriei, numărul mare de pasageri a dus la blocaje, oamenii ajungând să rămână pe pasarela de deasupra stației, din cauza aglomerației.

Reprezentanții Metrorex au transmis că pasagerii au fost informați în permanență, atât în trenuri, cât și în stații, prin sistemele de sonorizare.

Problemele din această dimineață vin la doar câteva zile după un alt incident grav petrecut în rețeaua de metrou din București. Săptămâna trecută, un tânăr de 22 de ani s-a aruncat în fața trenului într-o stație din zona Unirii. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și salvatori, iar după întreruperea alimentării cu energie electrică, victima a fost extrasă de sub garnitură. Medicii nu au mai putut însă să-i salveze viața.

Circulația trenurilor a fost atunci oprită temporar pe magistrala afectată.

Metroul bucureștean este utilizat zilnic de sute de mii de persoane, media fiind de aproximativ 400.000 de călători pe zi, în condițiile în care, în 2022, s-au înregistrat peste 132 de milioane de călătorii individuale.