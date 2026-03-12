Social Breaking news

O persoană a murit după ce s-a aruncat pe șine la stația de metrou Piața Unirii 2

O persoană a murit după ce s-a aruncat pe șine la stația de metrou Piața Unirii 2Sursa foto: INQUAM PHOTOS
Un incident grav a avut loc la stația de metrou Piața Unirii 2 din București, unde o persoană a murit după ce s-a aruncat pe șine în fața unei garnituri de metrou. Intervenția echipelor de salvare a avut loc în cursul zilei de joi, iar autoritățile au confirmat decesul victimei.

Potrivit unor surse din cadrul Metrorex, incidentul s-a produs pe firul 2 de circulație al stației. Traficul trenurilor în zonă a fost afectat temporar, până la finalizarea intervenției echipelor de urgență.

Autoritățile au declanșat procedurile specifice pentru astfel de situații, iar circulația trenurilor ar putea reveni la normal după încheierea operațiunilor de intervenție și verificare.

Echipajele de intervenție au extras victima de sub garnitura de metrou

Reprezentanții ISUBIF au transmis că intervenția echipajelor de salvare a avut loc la scurt timp după producerea incidentului.

Potrivit informațiilor oficiale, pompierii au fost solicitați pentru extragerea unei persoane care rămăsese prinsă sub garnitura de metrou.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în stația Unirii din București”, au transmis reprezentanții ISUBIF.

Pentru a permite intervenția echipajelor de salvare, alimentarea cu energie electrică a rețelei de metrou a fost oprită.

„După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată”, au precizat reprezentanții instituției.

Intervenția a implicat mai multe echipaje de salvare

Pentru gestionarea situației de urgență, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Potrivit autorităților, intervenția s-a desfășurat cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, echipe din cadrul Detașamentului Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

Operațiunea a vizat extragerea victimei și asigurarea zonei pentru reluarea în siguranță a circulației trenurilor.

Circulația trenurilor ar putea fi afectată temporar

Incidentul produs în stația Piața Unirii 2 ar putea afecta temporar circulația trenurilor pe magistrala de metrou care tranzitează zona.

Astfel de situații impun oprirea temporară a traficului și intervenția echipelor specializate pentru securizarea liniei de metrou.

După finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor tehnice necesare, circulația trenurilor urmează să fie reluată în condiții normale.

Autoritățile continuă procedurile specifice pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

