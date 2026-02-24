Haos la metrou, în Capitală. Călători evacuați după ce un tren s-a defectat

Un tren s-a defectat în această dimineață în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, pe linia M1, una dintre cele mai circulate magistrale din Capitală. Călătorii Metrorex au fost anunțați prin sistemul de sonorizare să părăsească trenul, iar peronul a fost eliberat în siguranță, pentru a permite intervențiile necesare.

Călătorii au fost evacuați, fiind nevoiți să părăsească garnitura prin ușa din față, iar ulterior trenul a plecat din stație fără pasageri.

Defecțiunea a avut loc pe magistrala care asigură legătura între Berceni și Pipera, traseu utilizat zilnic de un număr ridicat de călători. După oprirea trenului în stație, pasagerii au coborât și au rămas să aștepte următoarea garnitură.

Circulația a fost reluată cu următorul tren sosit în stație, însă incidentul a generat disconfort pentru cei aflați în trafic la acea oră.

Stația Constantin Brâncoveanu a mai fost scena unui eveniment grav în urmă cu aproximativ o lună. În ianuarie, o femeie de 60 de ani ar fi încercat să își ia viața aruncându-se pe șine. Aceasta a fost scoasă de sub tren și transportată la spital.

La acel moment, la fața locului au intervenit echipaje de descarcerare, două autospeciale de pompieri și un echipaj SMURD. Aproximativ 200 de persoane se aflau pe peron în momentul producerii incidentului.

Salvatorii au demarat imediat operațiunile pentru extragerea femeii prinse sub tren, iar polițiștii ajunși la fața locului au discutat cu martorii, care au relatat că ar fi fost vorba despre o persoană ce s-a aruncat în fața metroului.

Metroul bucureștean este utilizat zilnic de un număr semnificativ de călători. În 2022, au fost înregistrate peste 132 de milioane de călătorii individuale. În medie, aproximativ 400.000 de persoane folosesc zilnic acest mijloc de transport.

În prezent, o călătorie cu metroul costă 5 lei, iar un bilet combinat Metrorex–STB are prețul de 8 lei.