Transportul public, redirecționat în centrul Capitalei pe 15 și 22 februarie 2026 din cauza filmărilor

Potrivit unui comunicat emis de Regia Transport Electric Chișinău, în data de 15 februarie 2026, între orele 08:00 și 12:00, mai multe rute vor circula pe trasee modificate pentru a evita zona afectată de filmări.

Astfel, ruta de troleibuz nr. 3 va fi redirecționată de pe strada Miorița pe străzile Gheorghe Asachi, Pan Halippa, Ismail, București, Ciuflea, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Ion Creangă, după care își va continua traseul obișnuit.

Ruta nr. 4 va circula de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt pe strada Ion Creangă, cu întoarcere la Piața Unirii Principatelor, ulterior revenind pe traseul stabilit.

Modificări vor fi operate și pentru ruta nr. 29, care va fi redirecționată de pe strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Mihai Viteazul, continuând apoi traseul obișnuit.

De asemenea, ruta nr. 35 va fi deviată de pe strada A. Șciusev pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Vasile Alecsandri, după care va reveni la itinerarul stabilit.

O altă restricție este anunțată pentru data de 22 februarie 2026. Între orele 08:00 și 13:00, circulația va fi sistată pe strada Mihail Kogălniceanu, pe tronsonul cuprins între străzile Ismail și Tighina. Restricțiile vor fi aplicate temporar, în intervale de câte 5–10 minute, în timpul filmării dublelor.

În acest caz, transportul public nu va fi redirecționat, însă șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență și să respecte indicațiile agenților de circulație.

Reprezentanții RTEC recomandă călătorilor să își planifice din timp deplasările și să țină cont de modificările anunțate, pentru a evita întârzierile sau aglomerația în trafic.