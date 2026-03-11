ANOSR: Fondul pentru bursele studenților a scăzut cu peste 50% din cauza măsurilor impuse. Alianța a anunțat proteste 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) susține că fondul de burse și protecție socială destinat anului 2026 s-ar reduce semnificativ, din cauza măsurilor de austeritate.

Reprezentanții studenților afirmă că, în lipsa acestor tăieri, bugetul ar fi trebuit să depășească 1,4 miliarde de lei. Reducerea de aproape 60% este rezultatul unei serii de ordonanțe de urgență prin care sumele au fost menținute la nivelul anilor anteriori.

Mai exact, Guvernul a plafonat bursele pentru anul 2026 la nivelul lunii decembrie 2025. Totuși, valoarea din decembrie 2025 fusese deja înghețată anterior la nivelul lunii noiembrie 2024. În aceste condiții, studenții primesc în prezent bani calculați după standarde de acum doi ani, în ciuda inflației și a creșterii costurilor de trai.

Reprezentanții ANOSR s-au întâlnit miercuri cu ministrul Educației, Mihai Dimian, pentru a discuta această situație. Ei i-au cerut ministrului să deblocheze rapid fondurile destinate burselor sociale, astfel încât banii să ajungă la studenți cât mai repede.

De asemenea, organizația a readus în discuție situația studenților de la taxă, care au nevoie de acces la fondul de protecție socială.

Deși studenții rămân deschiși la dialog, aceștia pregătesc măsuri de protest pentru a-și apăra drepturile. ANOSR a anunțat că va organiza manifestații în perioada următoare.

„De asemenea, în vederea menținerii spiritului critic și constructiv asupra tuturor măsurilor din educație, ANOSR va continua acțiunile pe toate planurile, desfășurând în perioada următoare o serie de manifestații pentru a semnala decidenților politici problematica alocării unui buget redus educației și cercetării din România. Manifestația va avea loc sâmbătă, 14 martie, în intervalul orar 19:00 – 22:00, în București – Piața Victoriei, precum și în alte centre universitare”, a anunțat ANOSR.