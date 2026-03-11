Guvernul României ar putea interzice șoferilor de 16 ani circulația pe autostradă

Guvernul României analizează o posibilă interdicție pentru șoferii cu permis categoria B1 de a circula pe autostrăzi, relatează stiripesurse.ro. Măsura vizează tinerii de 16 ani și vehiculele de mici dimensiuni și este motivată de preocupări privind siguranța rutieră.

Guvernul României analizează o propunere prin care persoanele care dețin permisul de conducere din categoria B1 nu vor mai avea voie să circule pe autostrăzi. Măsura este discutată de autorități și ar viza, în mod direct, tinerii care obțin permisul la vârsta de 16 ani și conduc vehicule de mici dimensiuni pe drumurile de mare viteză.

În prezent, legislația rutieră din România permite obținerea permisului pentru categoria B1 la împlinirea vârstei de 16 ani, iar acesta dă dreptul conducătorului să conducă autovehicule cu masa proprie între 400 kg și 550 kg și o putere a motorului de maximum 15 kW (20,4 CP).

Decizia despre care discută Guvernul ar însemna că șoferii tineri nu vor putea circula cu astfel de vehicule pe autostrăzi, indiferent că au permisul valabil. Motivul invocat de sursele guvernamentale este experiența redusă a acestor șoferi în traficul de mare viteză, precum și riscul mai mare de implicare în accidente.

Sursele citate punctează faptul că autovehiculele din categoria B1 sunt conduse cel mai adesea de adolescenți și tineri fără experiență în trafic intens. „Mașinile de mici dimensiuni sunt conduse pe autostrăzi în special de tineri fără experiență în traficul de mare viteză”, spun sursele care au furnizat informațiile pentru presă.

Conform acestora, combinația dintre vitezele mari de pe autostradă și lipsa experienței la volan ar putea duce la o probabilitate mai mare de implicare în evenimente rutiere grave. Măsura este analizată în acest context, ca parte a eforturilor pentru îmbunătățirea siguranței rutiere pe drumurile principale din România.

Până în acest moment, nu există un act normativ adoptat sau publicat oficial care să interzică efectiv circulația vehiculelor B1 pe autostrăzi. Propunerea rămâne la faza de analiză, iar detalii privind forma finală a reglementării, termenele de aplicare sau modul în care ar urma să fie implementată nu au fost încă anunțate oficial.

Pe măsură ce discuțiile vor avansa și autoritățile vor oferi detalii oficiale, se așteaptă și publicarea unor documente legislative sau ordonanțe care să clarifice aceste intenții. Până atunci, șoferii cu permis B1 pot circula pe autostrăzi conform legislației actuale.