Codul Rutier. Când poți depăși linia continuă fără să fii amendat

Depășirea pe linia continuă este una dintre cele mai frecvente manevre sancționate în trafic, însă nu orice trecere peste acest marcaj înseamnă automat amendă sau suspendarea permisului. Codul Rutier prevede o regulă generală strictă, dar și câteva situații limitate în care șoferii pot încălca linia continuă fără a fi sancționați, dacă manevra este justificată și făcută în siguranță.

Conform legislației rutiere, depășirea nu este doar simpla trecere pe lângă un alt vehicul, ci presupune ieșirea de pe banda de mers pentru a trece înaintea unui vehicul sau pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație. Tocmai această ieșire de pe bandă face ca marcajele rutiere să fie esențiale în stabilirea legalității manevrei.

Linia continuă are rolul de a separa sensurile de mers sau de a delimita zone în care circulația este periculoasă, iar regula de bază este clară: nu se încalcă.

Codul Rutier interzice depășirea atunci când manevra presupune încălcarea marcajului longitudinal continuu, simplu sau dublu, dacă vehiculul pătrunde, chiar și parțial, pe sensul opus de circulație. Interdicția se aplică indiferent de vizibilitate, trafic sau experiența șoferului.

În mod obișnuit, nu este permisă depășirea în apropierea intersecțiilor, pe treceri de pietoni, la treceri la nivel cu calea ferată și în zone semnalizate explicit cu indicator de interzicere a depășirii.

Există însă o situație esențială în care trecerea peste linia continuă este permisă: atunci când pe sensul de mers apare un obstacol fix care blochează circulația. Conform articolului 120 din Codul Rutier în această categorie intră, de exemplu: un autoturism oprit sau avariat, un vehicul abandonat, un utilaj staționat sau un copac căzut sau un obiect care face imposibilă înaintarea. În aceste cazuri, șoferul nu efectuează o depășire în sens clasic, ci o ocolire necesară, iar legea permite încălcarea marcajului continuu, cu condiția ca manevra să se facă fără a pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Pentru ca ocolirea obstacolului să fie legală, trebuie îndeplinite simultan mai multe condiții: spațiul de pe sensul opus să permită manevra, vizibilitatea să fie suficientă, să nu existe trafic din sens opus sau ceilalți participanți să oprească pentru a permite trecerea sau manevra să fie realizată cu prudență, fără accelerări sau schimbări bruște de direcție. Dacă oricare dintre aceste condiții nu este respectată, șoferul poate fi considerat responsabil în cazul unui incident.

Un aspect important pentru șoferi este că viteza redusă a unui alt autoturism nu reprezintă un motiv legitim pentru încălcarea liniei continue. Dacă vehiculul din față se află în mers normal, chiar dacă circulă lent, depășirea acestuia peste marcajul continuu rămâne interzisă.

De asemenea, graba, lipsa de răbdare sau aprecierea subiectivă că „drumul este liber” nu constituie justificări acceptate de lege.

Depășirea nejustificată a marcajului continuu este sancționată de Poliția rutieră. Șoferii pot primi amendă și suspendarea permisului de conducere, durata suspendării fiind, în funcție de situație, de 30 sau 60 de zile. Mai mult, în cazul producerii unui accident în timpul unei astfel de manevre, responsabilitatea revine, de regulă, șoferului care a încălcat marcajul, chiar dacă motivul invocat a fost evitarea unui obstacol discutabil.

Mulți șoferi ajung să fie sancționați nu din rea-voință, ci din necunoașterea exactă a regulilor. Diferența dintre depășire și ocolire, precum și condițiile stricte în care linia continuă poate fi încălcată, sunt esențiale pentru a evita amenzi și situații periculoase.

În trafic, regula de aur rămâne prudența: chiar și atunci când legea permite manevra, siguranța primează întotdeauna.