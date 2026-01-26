Mafia asiatică, dărâmată. 15 femei au scăpat din sclavie în Mallorca

O rețea asiatică de trafic de persoane a fost destructurată în Palma de Mallorca după ce femei au fost forțate să se prostitueze, să vândă droguri și stimulente sexuale, dar și să efectueze muncă domestică în condiții de sclavie, potrivit BILD.

Conform declarațiilor oficiale ale Policía Nacional, organizația era „în mare parte de origine asiatică” și folosea rețelele de socializare pentru a atrage femei, în special de naționalitate chineză, sub pretextul unor locuri de muncă în domenii precum masaj terapeutic, gătit, menaj sau îngrijire.

Odată ajunse în Palma, victimele erau preluate și duse în bordeluri clandestine, unde li se restrângea libertatea de mișcare și erau obligate să accepte clienți fără drept de refuz.

Poliția a detaliat că femeile nu doar că erau obligate să se prostitueze, dar trebuiau și să vândă droguri și stimulente sexuale și să predea jumătate din veniturile lor rețelei.

„Victimele erau ținute într-un regim de sclavie, disponibile în permanență și supravegheate constant de membrii organizației. Trebuiau să execute treburile casnice și nu aveau voie să părăsească locațiile”, a explicat un purtător de cuvânt al poliției.

Ancheta a început după ce au fost primite două sesizări anonime acum aproximativ nouă luni. O femeie reușise să scape din captivitate și a furnizat poliției informații decisive. „Mărturia și cooperarea acestei victime au fost esențiale pentru demararea anchetei”, a precizat purtătorul de cuvânt.

În urma perchezițiilor recente, trei bordeluri au fost închise, 15 femei au fost eliberate, iar 14 suspecți au fost reținuți preventiv. Ancheta a vizat nouă locații diferite, printre care și un bordel ilegal deja monitorizat din 2024.

Autoritățile au confiscat suporturi de date, cinci automobile de lux, arme, ceasuri, bijuterii, articole de lux și aproximativ 190.000 de euro în numerar. Ancheta vizează „desființarea completă a acestei rețele de exploatare a femeilor în Palma de Mallorca”, conform declarațiilor oficiale.