A cheltuit un apartament pe droguri. Câți bani a dat unul dintre cei mai înrăiți consumatori de stupefiante

Drogurile nu doar că îți distrug sănătatea, dar și stabilitatea financiară după cum spune unul dintre cei care a picat în această patimă. Adrian Ionuț Căpezeanu a vândut tot ce putea vinde și a lucrat o perioadă doar ca să consume droguri.

Adrian Ionuț Căpezeanu este unul dintre foști consumatori de droguri care nu se feresc să vorbească despre acest flagel. Programatorul spune că au fost perioade în care muncea doar ca să se drogheze.

”Făceam site-uri și eu stăteam și 5 zile treaz. Adică eu consumam 5 zile fără oprire și în același timp munceam. Adică asta făceam”, a explicat el la un podcast.

Doar că nu i-au ajuns doar banii pe care îi muncea. A apelat și la cămătari, dar a și vândut tot ce avea. ”Am luat bani și din alte părți. Am avut și datorii. Am vândut un teren cu vreo 40.000 de mii de euro pe care i-am consumat.

Am vândut un taxi, aveam o mașină la taxi cu licență și șofer angajat și acela s-a dus tot pe substanțe. Foarte mulți bani am consumat. Nu știu din muncă, dar doar ce am consumat că am vândut, undeva la 60.000 de euro, în ultimul an”, a explicat el.

Anchetatorii care se ocupă cu astfel de dosare spun despre calitatea stupefiantelorcă a scăzut considerabil. Drept urmare amestecurile noi care sunt pe piață sunt și mai toxice decât erau înainte. Ele pot cauza probleme iremediabile în procesul cognitiv, afectând în mod direct creierul.

De altfel și anumite funcții motori pot fi afectate din pricina stupefiantelor. În ciuda eforturilor autorităților drogurile se găsesc pe piața neagră chiar dacă au calitate îndoielnică. Iar flagelul nu pare că va fi oprit prea curând.