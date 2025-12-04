UE, noi măsuri pentru combaterea traficului de droguri. Sateliți și drone ultra-performante vor sprijini anchetele

Uniunea Europeană anunță o schimbare majoră în modul în care va lupta împotriva traficului de stupefiante, pregătindu-se să utilizeze sateliți de înaltă rezoluție și tehnologii avansate cu drone pentru monitorizarea rutelor de introducere a drogurilor pe continent, notează Politico. „În ceea ce privește drogurile ilegale, Europa se apropie de un punct critic”, a declarat joi comisarul european pentru Afaceri Interne și Migrație, Magnus Brunner, în momentul prezentării noii Strategii UE privind drogurile și a planului de acțiune destinat combaterii traficului.

Documentele propuse includ obiective clare: consolidarea colaborării internaționale, oprirea fluxurilor de droguri la frontieră, închiderea laboratoarelor de producție, reducerea recrutării tinerilor în rețele criminale și diminuarea violenței legate de traficul de stupefiante, care a ajuns să „țină ostatice” capitalele europene.

Pe fondul inovării continue a organizațiilor criminale, care găsesc noi modalități de a introduce droguri în spațiul comunitar, Uniunea și statele membre vor lucra împreună cu autorități vamale, agenții specializate și mediul privat pentru a monitoriza și perturba rutele de trafic terestru, maritim și aerian.

Planul evidențiază folosirea tehnologiilor de ultimă generație și a inteligenței artificiale pentru depistarea pachetelor cu droguri trimise prin poștă, supravegherea fluxurilor pe aeroporturi și pregătirea unei Strategii UE dedicate porturilor, menită să întărească securitatea acestora.

Agenția europeană pentru protecția frontierelor, Frontex, va fi dotată cu instrumente tehnologice avansate, a explicat Brunner, printre acestea numărându-se sateliți cu rezoluție înaltă și drone performante.

„Traficanții folosesc cele mai noi tehnologii, ceea ce înseamnă că avem nevoie de inovație pentru a-i depăși”, a spus oficialul european. În acest sens, Comisia va crea un Campus de Securitate și Inovație, care va susține cercetarea și testarea tehnologiilor de vârf începând din 2026.

„Transmitem baronilor drogurilor și organizațiilor lor un mesaj clar: Europa ripostează”, a declarat Brunner.

Pe lângă valul tot mai mare de droguri ilegale importate, Europa se confruntă și cu o dezvoltare accelerată a producției interne de droguri sintetice, autoritățile destructurând anual până la 500 de laboratoare.

Pentru o acțiune mai eficientă, Agenția Europeană pentru Droguri va crea o bază de date cu incidente legate de producția de droguri, precum și un registru al substanțelor, pentru a ajuta statele membre să identifice rapid drogurile sintetice și precursorii chimici folosiți.

UE analizează cadrul legislativ existent și intenționează să evalueze până în 2026 normele privind criminalitatea organizată și Decizia-cadru actuală referitoare la traficul de droguri.

De curând, EUDA a lansat un nou sistem european de alertă, menit să permită transmiterea rapidă a avertismentelor privind riscurile majore asociate substanțelor, inclusiv în cazul drogurilor sintetice extrem de puternice. Sistemul de avertizare timpurie va contribui la identificarea noilor substanțe apărute pe piață și la informarea rapidă a capitalelor europene.

Continentul se confruntă cu o creștere uriașă a disponibilității cocainei, a stimulanților sintetici și a opioidelor puternice, pe fondul extinderii rețelelor de trafic și al intensificării violenței, în special în Belgia și Țările de Jos.

Magnus Brunner a subliniat că între 2013 și 2023 volumul drogurilor confiscate a crescut spectaculos, autoritățile reținând 419 tone de cocaină în 2023 – de șase ori mai mult decât în urmă cu un deceniu.

Traficul de droguri nu aduce doar substanțe ilegale pe piață, ci și „vărsare de sânge, violență, corupție și prejudicii sociale”, a avertizat Brunner. Rețelele criminale vizează tot mai frecvent tinerii și persoanele vulnerabile, folosind intens platformele de social media.

Pentru a răspunde acestui fenomen, UE va lansa o platformă europeană specială „pentru a împiedica atragerea tinerilor în traficul de droguri”, care va conecta experți din întreaga Uniune. „Cred că asta este esențial, să ne implicăm cât mai devreme în viața tinerilor, pentru a preveni consumul de droguri”, a adăugat comisarul.

Noua strategie și planul de acțiune aferent vor stabili modul în care Europa va aborda această criză în creștere în perioada 2026–2030.

„Prea mulți au fost deja pierduți din cauza morții, dependenței și violenței provocate de traficanți. Acum este momentul să schimbăm direcția”, a spus Brunner.