Fotbaliști uriași, dependenți de alcool. Cine a câștigat lupta și cine a fost doborât de viciu

Fostul mijlocaș al lui Arsenal și al naționali Angliei, Paul Merson (57 de ani), un mare talent, s-a luptat cu alcoolismul, dependența de droguri și dependența de jocuri de noroc în timpul unei cariere plină de suișuri și coborâșuri.

Federația de Fotbal din Anglia l-a ajutat și a avvut grijă să facă terapie prelungită pentru cele trei vicii. A revenit pe teren, în prezent este analist media.

Paul Gascoigne (58 de ani), unul dintre jucătorii cu cel mai mare potențial din istoria fotbalului britanic, este de mulți ani studiu de caz. Dependența de alcool și de droguri l-au ruinat din toate punctele de vedere. Spre deosebire de alți colegi, nu a reușit să câștige lupta cu dependențele care îl macină în continuare.

Nume greu în fotbalul din Albion, Tony Adams (59 de ani) a fost căpitan la Arsenal și piesă de bază în naționala Angliei. Un deceniu s-a lutat cu dependența de alcool și abia în 1996 a recunoscut că are o mare problemă cu băutura. A fost la dezalcoolizare, și-a continuat cariera și a jucat pentru „tunari” până în 2022.

George Best (1946 - 2005) rămâne o legendă a celor de la Manchester United. Talent imens, nord-irlandezul putea să reușească și mai mult pe „Old Trafford”, dar întreaga carieră s-a luptat cu dependența de alcool. Problema s-a accentuat după ce s-a retras. „Să nu faceți ce am făcut eu”, a transmis Best pe patul de moarte.

Garrincha (1933 - 1983), zis „Diavolul Șchiop” a fost dublu campion cu Brazilia în 1958 și 1962. Cel mai talentat fotbalist din acea generație, după Pele, este considerat și astăzi un dribleur de referință. S-a apucat devreme de băut, problema s-a accentuat și a murit la 50 de ani, din cauza unei boli hepatice, conform bleacherreport.com.

„Fumez, beau și gândesc”, spunea Socrates (1954 - 2011), un nume mare al fotbalului brazilian. Marele mijlocaș a avut patima băuturii, care i-a și grăbit sfârșitul. A făcut parte dintr-o generație strălucitoare la Mondialele din 1982 și 1986, dar care nu a câștigat titlul suprem.