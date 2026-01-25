Social

Filmarea care i-a adus o amendă de 5.265 de lei unui șofer din Galați

Filmarea care i-a adus o amendă de 5.265 de lei unui șofer din GalațiPoliția Rutieră. Sursă foto: Facebook
Un șofer în vârstă de 19 ani din localitatea Cuca, județul Galați, a fost sancționat contravențional după ce a fost surprins conducând un autoturism care tracta o sanie pe care se aflau patru tineri. Momentul a fost filmat de un alt pasager al mașinii, aflat pe jumătate ieșit pe geamul din dreapta-față, iar imaginile au circulat în mediul online, transmite IPJ Galați.

Polițiștii din Galați s-au sesizat după apariția imaginilor pe internet

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, polițiștii Serviciului Rutier s-au autosesizat în urma apariției în spațiul public a unui videoclip în care se vede cum un autoturism tractează o sanie cu mai multe persoane aflate pe aceasta.

Conducătorul auto a pus în pericol siguranţa persoanelor implicate

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, la data de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 23:00, un tânăr în vârstă de 19 ani, din localitatea Cuca, judeţul Galaţi, a condus un autoturism pe un drum public din aceeaşi localitate, remorcând o sanie pe care se aflau patru persoane de sex masculin. De asemenea, acesta a transportat un pasager care se afla ieşit cu jumătate de corp pe geamul lateral dreapta-faţă, în scopul filmării deplasării. Prin aceste acţiuni, conducătorul auto a pus în pericol siguranţa persoanelor implicate, situaţia provocând totodată indignarea cetăţenilor în mediul online”, a transmis Poliţia.

Sanie tractată de mașină

Sanie tractată de mașină. Sursă foto: Facebook//ProLiderFm

Ce sancțiune a primit șoferul

În urma constatării abaterilor, tânărul a fost amendat cu suma de 5.265 de lei. Potrivit legislației rutiere în vigoare, respectiv OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, tractarea persoanelor cu ajutorul unui autovehicul reprezintă contravenție și este sancționată cu amendă, putând fi dispuse și măsuri complementare, inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Autoritățile atrag atenția că astfel de practici pun în pericol siguranța participanților la trafic și recomandă ca activitățile recreative pe zăpadă să aibă loc în afara drumurilor publice, în zone special amenajate, pentru a evita producerea unor incidente sau accidente grave.

