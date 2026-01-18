Cele mai sigure companii aeriene din lume. Cine se află pe primul loc în acest an
- Raluca Dan
- 18 ianuarie 2026, 20:33
Experții au realizat în 2026 clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume, structurat în două topuri distincte, care separă companiile aeriene clasice de cele low-cost. Astfel, în urma unei evaluări care a analizat 320 de operatori, cele mai sigure companii aeriene au fost prezentate de AirlineRatings.com.
Siguranța, un criteriu esențial în alegerea companiei aeriene
Experții pornesc de la ideea că accesibilitatea și confortul se numără adesea printre primele criterii luate în calcul de călători, însă siguranța are o importanță la fel de mare și influențează decisiv alegerea unei companii aeriene.
Realizatorii topului au avut în vedere factori precum incidentele grave, nivelul de instruire al piloților și verificările legate de siguranță, considerate esențiale în evaluarea companiilor aeriene.
Vârsta flotei, un alt criteriu important
Vârsta flotei reprezintă, de asemenea, un criteriu de analiză, nu pentru că aeronavele mai vechi ar fi în mod automat nesigure, ci deoarece, la fel ca orice sistem tehnic complex, probabilitatea apariției unor probleme crește în timp, chiar și în condițiile unei mentenanțe bune.
Raportul arată că fiecare companie aeriană din top 25 a înregistrat incidente, de la incendii la bord până la opriri de motoare, însă rata acestora raportată la numărul de zboruri rămâne extrem de scăzută, situată între 0,002 și 0,09.
Astfel, Etihad este considerată cea mai sigură companie aeriană din categoria serviciilor complete, iar HK Express a obținut primul loc în clasamentul transportatorilor low-cost.
Top 25 cele mai sigure companii aeriene de linie pentru 2026
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar Airways
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- Starlux
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA (All Nippon Airways)
- Alaska Airlines
- TAP Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta Air Lines
- American Airlines
- Fiji Airways
Top 25 cele mai sigure companii aeriene low-cost pentru 2026
- HK Express
- Jetstar Australia
- Scoot
- FlyDubai
- easyJet Group
- Southwest Airlines
- airBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- flynas
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair (Irlanda și Marea Britanie)
- Spring Airlines China
- Transavia
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.