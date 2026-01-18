Social

Cele mai sigure companii aeriene din lume. Cine se află pe primul loc în acest an

Cele mai sigure companii aeriene din lume. Cine se află pe primul loc în acest an
Experții au realizat în 2026 clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume, structurat în două topuri distincte, care separă companiile aeriene clasice de cele low-cost. Astfel, în urma unei evaluări care a analizat 320 de operatori, cele mai sigure companii aeriene au fost prezentate de AirlineRatings.com.

Siguranța, un criteriu esențial în alegerea companiei aeriene

Experții pornesc de la ideea că accesibilitatea și confortul se numără adesea printre primele criterii luate în calcul de călători, însă siguranța are o importanță la fel de mare și influențează decisiv alegerea unei companii aeriene.

Realizatorii topului au avut în vedere factori precum incidentele grave, nivelul de instruire al piloților și verificările legate de siguranță, considerate esențiale în evaluarea companiilor aeriene.

Vârsta flotei, un alt criteriu important

Vârsta flotei reprezintă, de asemenea, un criteriu de analiză, nu pentru că aeronavele mai vechi ar fi în mod automat nesigure, ci deoarece, la fel ca orice sistem tehnic complex, probabilitatea apariției unor probleme crește în timp, chiar și în condițiile unei mentenanțe bune.

Pasageri avion

Pasageri avion. Sursă foto: Pixabay

Raportul arată că fiecare companie aeriană din top 25 a înregistrat incidente, de la incendii la bord până la opriri de motoare, însă rata acestora raportată la numărul de zboruri rămâne extrem de scăzută, situată între 0,002 și 0,09.

Astfel, Etihad este considerată cea mai sigură companie aeriană din categoria serviciilor complete, iar HK Express a obținut primul loc în clasamentul transportatorilor low-cost.

Top 25 cele mai sigure companii aeriene de linie pentru 2026

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. Starlux
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA (All Nippon Airways)
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta Air Lines
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

Top 25 cele mai sigure companii aeriene low-cost pentru 2026

  1. HK Express
  2. Jetstar Australia
  3. Scoot
  4. FlyDubai
  5. easyJet Group
  6. Southwest Airlines
  7. airBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. flynas
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair (Irlanda și Marea Britanie)
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

