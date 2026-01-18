Cele mai sigure companii aeriene din lume. Cine se află pe primul loc în acest an

Experții au realizat în 2026 clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume, structurat în două topuri distincte, care separă companiile aeriene clasice de cele low-cost. Astfel, în urma unei evaluări care a analizat 320 de operatori, cele mai sigure companii aeriene au fost prezentate de AirlineRatings.com.

Experții pornesc de la ideea că accesibilitatea și confortul se numără adesea printre primele criterii luate în calcul de călători, însă siguranța are o importanță la fel de mare și influențează decisiv alegerea unei companii aeriene.

Realizatorii topului au avut în vedere factori precum incidentele grave, nivelul de instruire al piloților și verificările legate de siguranță, considerate esențiale în evaluarea companiilor aeriene.

Vârsta flotei reprezintă, de asemenea, un criteriu de analiză, nu pentru că aeronavele mai vechi ar fi în mod automat nesigure, ci deoarece, la fel ca orice sistem tehnic complex, probabilitatea apariției unor probleme crește în timp, chiar și în condițiile unei mentenanțe bune.

Raportul arată că fiecare companie aeriană din top 25 a înregistrat incidente, de la incendii la bord până la opriri de motoare, însă rata acestora raportată la numărul de zboruri rămâne extrem de scăzută, situată între 0,002 și 0,09.

Astfel, Etihad este considerată cea mai sigură companie aeriană din categoria serviciilor complete, iar HK Express a obținut primul loc în clasamentul transportatorilor low-cost.

Etihad Cathay Pacific Qantas Qatar Airways Emirates Air New Zealand Singapore Airlines EVA Air Virgin Australia Korean Air Starlux Turkish Airlines Virgin Atlantic ANA (All Nippon Airways) Alaska Airlines TAP Portugal SAS British Airways Vietnam Airlines Iberia Lufthansa Air Canada Delta Air Lines American Airlines Fiji Airways

HK Express Jetstar Australia Scoot FlyDubai easyJet Group Southwest Airlines airBaltic VietJet Air Wizz Air Group AirAsia Group TUI UK Vueling Norwegian JetBlue flynas Cebu Pacific Jet2 Ryanair (Irlanda și Marea Britanie) Spring Airlines China Transavia Eurowings Group Volaris WestJet Group GOL SKY Airline Chile