Darău, despre reforma companiilor de stat: Trebuie să aplicăm metodele din privat

Soluțiile rapide, precum concedierile în masă sau închiderea companiilor, pot agrava problemele firmelor de stat, avertizează Irineu Darău. Potrivit oficialului, situația acestor companii nu poate fi remediată peste noapte.

Irineu Darău a afirmat că nu se poate soluționa peste noapte, nici într-un mod corect juridic și nici uman, o situație care persistă de ani sau chiar zeci de ani.

„Nu poți, de astăzi pe mâine, să rezolvi curat, uman și corect juridic o situație care trenează de ani sau zeci de ani”, a declarat Irinel Darău joi, la Euronews.

Ministrul Economiei a subliniat că închiderea unor companii sau restructurările masive ar trebui considerate ultimele soluții, avertizând că acestea pot avea efecte negative atât asupra economiei, cât și asupra angajaților.

„Concedierile colective sau în masă nu te ajută neapărat ca stat. Nici economic, nici la colectarea taxelor și nici pentru situația familiilor”, a continuat el.

Ministrul a mai spus că astfel de măsuri pot fi luate în calcul, însă numai în situații cu caracter excepțional.

Irineu Darău a explicat că primul pas este reducerea cheltuielilor cu aproximativ 10%, subliniind că aceste măsuri trebuie discutate la nivel guvernamental înainte de implementarea unor reforme mai ample.

Ministrul a afirmat că se analizează mai multe soluții pentru reducerea cheltuielilor, nu doar prin diminuarea personalului, urmând ca, după finalizarea acestor evaluări, să fie luată o decizie.

Riscuri legate de cele 47 de companii de stat vizate

Întrebat dacă există riscul ca unele dintre cele 47 de companii de stat să fie închise definitiv, Irineu Darău a explicat că situația diferă de la o firmă la alta.

„Sunt multe situații diferite în aceste companii, situații critice și situații care trebuie rezolvate. Ar fi incorect să spunem că un anumit număr de companii trebuie să dispară cu totul”, a mai spus ministrul.

Irineu Darău a declarat că, în anumite cazuri, există șanse reale de redresare chiar și pentru companiile de stat cu datorii mari sau probleme patrimoniale. El a explicat că se pot atrage investitori sau parteneriate, cu oportunități deosebite, mai ales în industria de apărare.

Ministrul a mai spus că se urmărește reducerea cheltuielilor în conducerea companiilor de stat, prin limitarea salariilor mari și a bonusurilor. El consideră că statul ar trebui să aplice reguli asemănătoare celor din mediul privat, iar plata managerilor să fie legată de performanțele acestora.

„Trebuie să aplicăm metodele din privat pentru un manager. Niciodată nu se negociază fără obiective, fără calendare și fără condiții. Asta vrem să facem și la stat”, a spus ministrul.

Irineu Darău a declarat că statul ar trebui să aibă mai puțini manageri, bine pregătiți și corect remunerați, dar care să fie obligați să livreze rezultate concrete. Ministrul a explicat că, dacă un manager reușește să atragă investitori sau să redreseze o companie aflată în dificultate, plata acestuia ar trebui să reflecte direct performanța obținută.

Totodată, Darău a recunoscut că statul nu funcționează la fel ca mediul privat, însă consideră că aceleași reguli trebuie aplicate și în companiile de stat, cu un număr redus de angajați, bine plătiți și responsabili pentru deciziile lor.

„La stat nu e mediul perfect, lucrurile nu pot fi făcute atât de ușor ca în mediul privat, dar asta trebuie să facem și la stat. Și să plătim mai puțini oameni, foarte bine calificați, astfel încât să fie motivați și să răspundă cu capul atunci când greșesc”, a mai spus ministrul.