Un avion, lăsat să decoleze deși avea defecțiuni tehnice. E scandal la Londra

Un avion, lăsat să decoleze deși avea defecțiuni tehnice. E scandal la Londra
Un avion de pasageri Boeing 787 Dreamliner aparținând companiei Air India a intrat în atenția autorităților britanice din aviație după ce a decolat de pe aeroportul din Londra în condițiile existenței unei posibile defecțiuni la un sistem esențial pentru alimentarea cu combustibil a motoarelor, potrivit Reuters.

Un avion a decolat deși avea probleme

Incidentul a fost raportat după aterizarea aeronavei în India și a determinat Autoritatea britanică pentru Aviație Civilă (CAA) să solicite explicații oficiale operatorului aerian.

Conform unei scrisori trimise de CAA către Air India, compania are la dispoziție un termen de o săptămână pentru a furniza un raport detaliat privind circumstanțele în care aeronava a fost declarată sigură pentru zbor.

În lipsa unor clarificări considerate satisfăcătoare, autoritățile britanice analizează posibilitatea adoptării unor măsuri de reglementare care ar putea viza atât compania, cât și flota sa de avioane.

Problema tehnică a fost semnalată de echipajul de zbor după aterizarea aeronavei pe un aeroport din India. Pilotul a raportat o funcționare necorespunzătoare a comutatorului care controlează alimentarea cu combustibil a motoarelor, un element considerat critic pentru operarea în siguranță a aeronavei.

Potrivit autorităților indiene din aviație, echipajul ar fi observat încă din Londra o anomalie în timpul procedurilor de pornire a motoarelor. Sistemul nu ar fi rămas blocat în poziția „run”, corespunzătoare funcționării normale, la două încercări succesive. Abia la a treia încercare, comutatorul ar fi funcționat corespunzător, ceea ce a dus la decizia de a continua zborul spre destinație.

Londra cere justificarea deciziei de decolare

Deși verificările tehnice efectuate ulterior nu au indicat defecțiuni active ale sistemului, autoritățile britanice solicită explicații suplimentare privind modul în care aeronava a fost evaluată înainte de decolare și considerată aptă pentru zbor.

Turnul de control.

Turnul de control. Sursa foto iStock

O eventuală problemă la sistemul de alimentare cu combustibil ar fi putut avea implicații serioase asupra siguranței zborului, având în vedere rolul esențial al acestuia în funcționarea motoarelor. În acest context, CAA a cerut Air India să prezinte un raport complet privind operațiunile de mentenanță realizate, procedurile urmate de echipaj și criteriile pe baza cărora s-a decis continuarea zborului.

Oficialii britanici au subliniat că solicitarea de informații face parte din procedurile standard de siguranță aplicate după orice incident aeronautic, fără a implica, în această etapă, concluzii privind responsabilitatea companiei.

Controale suplimentare la flota Boeing 787

Într-un comunicat oficial, Air India a anunțat că a efectuat verificări suplimentare la comutatoarele de alimentare cu combustibil ale tuturor aeronavelor Boeing 787 din flotă. Potrivit companiei, controalele nu au scos la iveală nicio defecțiune care să afecteze siguranța operațională.

Compania operează în prezent 33 de avioane Boeing 787 Dreamliner, utilizate pe rute interne și internaționale. Cu toate acestea, autoritățile britanice cer nu doar confirmarea stării tehnice a aeronavelor, ci și o analiză detaliată a cauzelor care au condus la incident, precum și măsuri concrete de prevenție.

Presiune suplimentară după accidentul din 2025

Investigația are loc într-un context sensibil pentru Air India, în condițiile în care compania se află sub supraveghere sporită după accidentul aviatic produs în 2025 în statul Gujarat, în care un Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit, provocând moartea a 260 de persoane.

Tragedia a dus la intensificarea controalelor tehnice și a evaluărilor privind procedurile de siguranță ale companiei, iar orice incident, chiar și fără consecințe directe, este analizat cu maximă atenție de autoritățile internaționale din aviație.

Air India este unul dintre cei mai mari transportatori aerieni din India și face parte din grupul Tata, care a preluat compania în 2022, după o lungă perioadă de administrare de stat. Operatorul asigură atât zboruri interne, cât și curse internaționale către Europa, Statele Unite și Asia.

Pentru Air India, clarificarea acestui incident și menținerea încrederii autorităților de reglementare reprezintă un test important, într-un moment în care siguranța operațională rămâne o prioritate majoră pentru industria aviatică globală.

