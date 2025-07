Social Un nou tip de înșelăciune la aeroport. Atenție cui dați datele personale







O româncă ce a călătorit de pe aeroportul Otopeni, a fost aproape de a fi victima unui nou tip de înșelăciune. Totul a pornit de la codul postal.

O turistă care își făcuse chek-inul pe aeroportul Otopeni, și ajunsese deja să treacă de filtre, fără să prezinte vreun document. După ce a terminat controlul, a fost sunată de un robot. ”S-au sesizat niște nepotriviri ale datelor din cartea ta de identitate, dacă vrei să nu fi verificat de un ofițer al polițiie de frontieră, apasă tasta 1 ca să te identifici!

Am fost contrariată tocmai pentru că nu folosisem buletinul. Robotul a repetat mesajul. Deși mirată, am apăsat 1. Același mesaj. Am apăsat din nou 1. A apărut o voce de femeie, a vorbit tot în engleză. S-a prezentat cu nume și prenume și număr de identificare ca agent de pază. M-a întrebat apoi dacă vorbesc engleză?

I-am spus că vorbesc, dar suntem pe teritoriul României și se vorbește română. A zis că este de la biroul de frontieră relația securitate externă și nu știe română. Ok, am zis. Mi-a spus că s-a constatat o nepotrivire in ce privește codul poștal înregistrat pe site-ul companiei de zbor și vrea să îl confirme cu mine. I-am zis că nu îl știu, m-a întrebat dacă nu îl pot căuta pe Google? Da, logic, mi-am zis în sine. Am căutat și i l-am zis. Nu, că nu e ăsta, ea are altul. Mi-l spune! Unul de care nu auzisem ever.

Îi spun că sigur nu e al ei pentru că l-am recunoscut pe al meu după ce l-am văzut pe net, ani de zile am trimis notificări, folosindu-l. A insistat că e imposibil repetând de 3 ori numărul ei. I-am spus că nu e deloc imposibil și că cel mai bine îi fac legătura cu un ofițer de poliție de frontieră! În secunda doi a închis!”, a povestit turista.

Ea a mai explicat că a mers la la poliția de frontieră și că este obișnuită cu tot felul de situații. Chiar și așa ”mi-a întunecat rațiunea pentru 2-3 minute și am fost dispusă să cooperez. Eu m-am trezit când am înțeles că ea neagă o evidență - codul poștal care nu se schimbase niciodată. Mi-am amintit că dimineața auzisem la știri că în România ”va sosi un val de phishing.

Utilizatorii bancari vor primi mesaje în care li se va cere parola sau date ale contului sub aparența legalității”. Nu știu cum sosește valul, nici nu vreau să vă alarmez, dar am vrut să vă povestesc experiența mea ca să nu vă ia prin surprindere una similară”, a povestit turista.