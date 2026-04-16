Confort sporit pe distanțe lungi: „capsule de somn” disponibile în avion

O companie aeriană a introdus un concept inedit destinat pasagerilor care călătoresc la clasa economică pe rutele lungi, așa-numitele „capsule de somn”. Aceste spații individuale sunt concepute pentru a oferi un nivel mai ridicat de confort și posibilitatea de odihnă în timpul zborurilor, informează timeout.com.

Zborurile de lungă durată la clasa economică sunt, de regulă, sinonime cu disconfortul: spațiu limitat, somn fragmentat, dureri de gât și efectele neplăcute ale fusului orar. În acest context, compania Air New Zealand vine cu o propunere neobișnuită, menită să schimbe experiența pasagerilor: introducerea „capsulelor de somn” Skynest.

După mai multe amânări ale proiectului, operatorul aerian se pregătește să implementeze aceste module de odihnă pe aeronavele Boeing 787-9 destinate curselor foarte lungi. Primele rute vizate sunt cele dintre Auckland și New York, zboruri care depășesc frecvent 15 ore.

Noile capsule sunt concepute ca spații individuale de odihnă, amplasate în zona clasei economice, și vor include șase locuri tip pat, dispuse pe niveluri. Fiecare modul este prevăzut cu suprafață complet orizontală și sisteme de siguranță adaptate, oferind pasagerilor posibilitatea de a se întinde și de a dormi într-un mod mult mai apropiat de confortul unui pat real, chiar și la altitudine de croazieră.

În interiorul aeronavelor de cursă lungă apare un concept neobișnuit de odihnă: paturi suprapuse, integrate în cabine sub forma unor capsule suspendate, gândite special pentru a oferi pasagerilor posibilitatea de a dormi pe durata zborurilor intercontinentale.

Fiecare dintre aceste spații individuale este echipat pentru confort maxim: saltea pe toată lungimea corpului, pernă, lenjerie curată, dar și facilități moderne precum port USB pentru încărcarea dispozitivelor, lampă de citit, ventilație proprie, iluminare ambientală și accesorii pentru odihnă, inclusiv dopuri de urechi.

Accesul la aceste „mini-dormitoare” din avion este organizat pe intervale. Pasagerii care călătoresc la Economy sau Premium Economy pot solicita o sesiune de utilizare de aproximativ patru ore, timp în care își părăsesc locul obișnuit pentru a se relaxa și a dormi într-un spațiu dedicat.

La finalul intervalului, lumina este readusă treptat la intensitatea normală, iar dacă pasagerul se află încă într-un somn profund, echipajul intervine pentru a-l trezi cu grijă. După fiecare utilizare, capsulele sunt igienizate complet și pregătite din nou, astfel încât următorul pasager să beneficieze de aceleași condiții de confort și curățenie.

Fiecare pasager are dreptul la o singură sesiune Skynest pe durata zborului, iar numărul total de intervale disponibile este limitat, în jur de 18 pe întreaga călătorie. Alocarea se face în funcție de ordinea rezervărilor, ceea ce înseamnă că accesul devine o chestiune de rapiditate, cu cât rezervarea este făcută mai devreme, cu atât șansele cresc.

Deși este promovat sub umbrela clasei Economy, accesul la aceste capsule de odihnă vine la un cost semnificativ. O sesiune de patru ore este estimată între 400 și 600 de dolari.

După mai multe amânări succesive ale lansării în 2024 și 2025, serviciul Skynest de la economic este preconizat să devină disponibil pentru rezervări începând cu mai 2026.

Chiar dacă nu este o opțiune ieftină, inițiativa companiei Air New Zealand urmărește să îmbunătățească semnificativ confortul zborurilor lungi și să ajute pasagerii să ajungă la destinație, după cum afirmă operatorul, „într-o stare rezonabilă”.