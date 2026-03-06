Regulă nouă impusă de o cunoscută companie aeriană. Ce pasageri ar putea avea probleme la îmbarcare

O companie aeriană importantă din Statele Unite a decis să modifice regulile aplicate pasagerilor, introducând o prevedere care poate crea probleme celor care folosesc dispozitive electronice fără căști în timpul zborului. Măsura a fost adoptată de United Airlines, iar modificarea a intrat în vigoare la finalul lunii februarie.

Potrivit noilor prevederi, compania își rezervă dreptul de a refuza transportul pasagerilor care redau conținut audio sau video fără a utiliza căști. În anumite situații, încălcarea regulii poate duce chiar la interdicții permanente de zbor pentru persoanele care nu respectă această obligație.

Schimbarea a fost inclusă în contractul de transport al companiei și vine în contextul în care tot mai mulți pasageri folosesc telefoanele mobile sau tabletele pentru a urmări filme, videoclipuri sau pentru a asculta muzică în timpul călătoriilor aeriene.

Noua regulă transformă o normă de bun-simț într-o obligație clară pentru pasagerii care călătoresc cu United Airlines. Compania a actualizat contractul de transport în data de 27 februarie, introducând o prevedere care permite refuzarea îmbarcării sau transportului în cazul persoanelor care redau conținut audio sau video fără căști.

Până acum, folosirea căștilor era considerată doar o regulă de politețe față de ceilalți pasageri. Odată cu modificarea documentului oficial, această practică devine însă o cerință formală, care poate avea consecințe directe pentru cei care nu o respectă.

Potrivit informațiilor publicate de CBS News, compania a introdus în mod discret în contractul de transport o mențiune clară referitoare la „pasagerii care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video”. Această situație este inclusă acum printre motivele pentru care transportul unei persoane poate fi refuzat.

Regula poate avea efecte serioase în anumite situații. Dacă un incident provoacă disconfort semnificativ sau perturbă experiența celorlalți pasageri, compania poate decide inclusiv aplicarea unei interdicții permanente de zbor pentru persoana respectivă.

Actualizarea politicii interne a fost confirmată și de United Airlines pentru publicația USA Today. Reprezentanții companiei au explicat că introducerea acestei reguli este legată și de extinderea serviciilor de internet la bord.

„Odată cu extinderea Starlink, ni s-a părut un moment potrivit să clarificăm și mai mult acest lucru prin includerea lui în contractul de transport”

Contractul de transport este documentul legal pe care fiecare pasager îl acceptă automat în momentul în care cumpără un bilet de avion. Acest document stabilește drepturile și obligațiile companiei aeriene, dar și comportamentul așteptat din partea pasagerilor.

În baza acestor prevederi, compania poate refuza transportul unei persoane sau poate întrerupe călătoria acesteia. Decizia poate fi temporară sau permanentă și poate include inclusiv îndepărtarea unui pasager din avion în timpul zborului, dacă echipajul consideră că situația afectează siguranța sau confortul celorlalți oameni aflați la bord. Noua regulă privind folosirea căștilor este inclusă în capitolul dedicat siguranței zborului. Astfel, un comportament considerat perturbator pentru ceilalți pasageri poate justifica refuzul transportului sau evacuarea din aeronava.

Pe lângă utilizarea dispozitivelor fără căști, contractul de transport al companiei menționează și alte situații în care pasagerii pot fi evacuați din avion sau pot primi interdicții de zbor. Printre comportamentele sancționate se numără purtarea unor haine considerate indecente, obscene sau ofensatoare, nerespectarea regulilor stricte privind interzicerea fumatului la bord sau efectuarea apelurilor telefonice ori video în anumite momente ale zborului.

Aceste restricții sunt aplicate mai ales în etapele critice ale operațiunilor de zbor, cum ar fi momentul în care ușile aeronavei sunt închise, perioada de rulare pe pistă înainte de decolare sau timpul petrecut în aer. Cu toate acestea, compania aeriană a precizat că pasagerii care nu au căști la ei nu sunt obligați să renunțe complet la conținutul audio sau video pe durata călătoriei. Dacă există disponibilitate, aceștia pot solicita căști gratuite de la echipajul de bord.

Prin introducerea acestei reguli, compania încearcă să reducă situațiile de disconfort generate de zgomotul dispozitivelor electronice. Măsura vine într-un moment în care tot mai mulți pasageri folosesc telefoane mobile și tablete pentru divertisment în timpul zborurilor, iar liniștea la bord devine o preocupare tot mai importantă pentru companiile aeriene