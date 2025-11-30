Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Prețuri care dau dureri de cap vizitatorilor

Târgul de Crăciun din Piața Constituției s-a deschis oficial sâmbătă seară, promițând bucureștenilor o experiență festivă completă: lumini spectaculoase pe Palatul Parlamentului, proiecții interactive, muzică live și atracții precum „Piramida de Crăciun”.

Cu toate acestea, vizitatorii trebuie să fie pregătiți să plătească sume considerabile pentru preparatele tradiționale românești și dulciurile de sezon.

La standurile cu clătite, prețurile au stârnit deja surprindere. O clătită simplă cu Nutella ajunge la 25 de lei, iar variantele mai elaborate, cu banane, biscuiți sau cremă de fistic, ajung până la 35 de lei. „Aceste prețuri reflectă ingredientele premium, dar și costurile logistice din târg”, explică un comerciant.

Și mesele tradiționale românești nu sunt deloc ieftine. O porție de fasole cu ciolan costă 40 de lei, la fel și o porție de sarmale cu mămăliguță. Cârnații de Pleșcoi se vând cu 22 de lei la 100 de grame, iar o porție dublă, cu varză călită, poate ajunge la 69 de lei, potrivit RTV.

La alte standuri, bulzul ciobănesc se vinde cu 30 de lei pentru 200 de grame de mămăligă și 50 de grame de brânză, iar frigăruile de pui și pomana porcului costă între 17 și 19 lei la 100 de grame.

Dulciurile tradiționale nu sunt mai accesibile. Un kurtos simplu sau cu diverse toppinguri, precum nucă, cocos sau scorțișoară, pornește de la 30 de lei, iar opțiuni cu Nutella sau fistic cresc prețul cu 5 lei. Astfel, o gustare pentru două persoane – o porție de fasole cu ciolan și un kurtos – poate depăși 100 de lei, fără băuturi incluse.

Pe lângă mâncare, vizitatorii se pot bucura și de distracții precum Roata Panoramică, care costă 30 de lei de persoană pentru trei minute de panoramă asupra orașului. Gratuitatea este oferită doar copiilor sub patru ani, astfel că părinții trebuie să plătească și pentru cei mici.

Anul acesta, municipalitatea a investit 15 milioane de lei în organizarea târgului, cu aproape 50% mai mult decât în 2024, pentru a transforma Piața Constituției într-un punct central al sărbătorilor de iarnă din București.