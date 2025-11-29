Se aprind luminile de sărbători în Capitală. Târgul din Piața Constituției își deschide porțile pentru bucureșteni

Bucureștiul intră sâmbătă în atmosfera sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției și aprinderea luminilor festive în Capitală. Tot în aceeași zi va debuta și Bucharest Downtown Christmas Market din Piața Universității, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului București.

Sâmbătă, de la ora 17:00, va fi inaugurată cea de-a 18-a ediție a Târgului de Crăciun din Piața Constituției, organizat de Primăria Capitalei prin CREART. Evenimentul este considerat „cel mai mare” dedicat sărbătorilor de iarnă din România.

Târgul reunește comunitatea bucureșteană și vizitatori din întreaga lume și, timp de 30 de zile, va oferi cel mai înalt brad ecologic din țară, „Casa lui Moș Crăciun”, roată panoramică, carusel cu etaj, reprezentații de teatru și numeroase activități pentru copii, potrivit Primăriei Capitalei.

La târg vor fi peste 120 de căsuțe care îi așteaptă pe vizitatori cu delicii culinare și produse artizanale. Programul artistic le va oferi o atmosfera de neuitat în Piața Constituției, cu spectacole de datini și obiceiuri, colinde și concerte. Tot sâmbătă, începând cu ora 18:00, în Piața Constituției se va aprinde iluminatul festiv în Capitală. De pe scena Târgului de Crăciun București, Corul de Copii Radio, Orchestra „Lumini Sonore” cu Ozana Barabancea, Theo Rose și Smiley vor completa atmosfera pentru sezonul festiv.

Sămbătă pe 29 noiembrie, Municipalitatea, prin CREART, în parteneriat cu FoodTruck Festival, va deschide cel de-al doilea Târg de Crăciun al Capitalei, în Piața Universității, oferind bucureștenilor o nouă locație cu atracții și produse festive. De Sfântul Andrei, pe 30 noiembrie, pe scena din Piața Constituției atmosfera va fi făcută de Mădălina Lupu & Band, Shift, Lora și Connect-R, potrivit programului anunțat de Primăria Capitalei.

De 1 Decembrie, începând cu ora 12:00, copiii sunt invitați să participe la ateliere interactive în cadrul Casei lui Moș Crăciun. Seara va fi dedicată obiceiurilor și tradițiilor românești, cu Orchestra Națională „Valahia” și solişti renumiți într-un spectacol folcloric.

De la ora 21:00, Fuego va încheia programul special dedicat Zilei Naționale. Între 29 noiembrie și 28 decembrie, centrul Bucureștiului, Kilometrul 0, va fi animat de food truck-uri, carusel, brad și instalații luminoase, iar accesul publicului este gratuit.