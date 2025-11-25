Se deschide West Side Christmas Market. Cine va cânta în prima zi

West Side Christmas Market, târgul organizat de Untold Universe în colaborare cu Primăria Sectorului 6, se va deschide vineri, la ora 17:00. În prima zi, bucureștenii vor avea parte lumini aprinse, artificii și un concert live susținut de Andia.

Timp de aproape o lună, între 28 noiembrie și 27 decembrie, târgul va găzdui concerte cu unii dintre cei mai îndrăgiți artiști români: Smiley, Loredana, Fuego, Vunk, Viorica Pintilie, Simona Delegeanu, Damian & Brothers, Breeze și Andia.

Evenimentul de deschidere va aduce mii de vizitatori în Parcul Drumul Taberei, care se vor putea bucura de un program special: aprinderea luminilor festive, spectacolul de artificii și concertul live al Andiei.

Târgul va fi deschis zilnic:

Luni – vineri: 15:00 – 22:00

Sâmbătă – duminică: 11:00 – 22:00

În zilele de sărbătoare, programul va fi cel de weekend. Intrarea este gratuită.

Vizitatorii vor găsi un patinoar de 750 de metri pătrați, mai mare decât în edițiile precedente, un carusel de poveste și o roată panoramică de 33 de metri, toate decorate festiv. Căsuța lui Moș Crăciun a fost extinsă la 100 de metri pătrați, iar experiențele de realitate virtuală le vor permite celor mici să urmeze renii lui Moș Crăciun într-o călătorie magică spre Laponia.

Adulții se pot relaxa pe o terasă încălzită, în timp ce explorează cele 60 de căsuțe cu delicii culinare, deserturi de sezon, vin fiert și cadouri de la artizani locali. Opt food trucks completează oferta gastronomică, oferind opțiuni variate pentru întreaga familie.

Spectacolele încep zilnic la ora 19:30:

28 noiembrie – Andia

29 noiembrie – Breeze

30 noiembrie – Simona Delegeanu

1 decembrie – Vunk

3 decembrie – Fuego

4 decembrie – Damian & Brothers

5 decembrie – Viorica Pintilie

6 decembrie – Smiley

7 decembrie – Loredana

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a explicat de ce acest târg este atât de special. „West Side Christmas Market nu folosește fonduri publice, se autosusține și aduce beneficii comunității. Atmosfera este caldă și plină de bucurie, iar decorațiunile și activitățile pentru copii fac ca acest târg să fie cu adevărat special.”

Co-fondatorul Untold Universe, Edy Chereji, a spus: „Târgurile noastre transformă spațiul urban în experiențe complete de sezon. Inovăm anual pentru a aduce oamenii împreună și pentru a oferi momente memorabile tuturor vizitatorilor.”

West Side Christmas Market 2025 promite astfel o experiență completă de iarnă, cu distracție, muzică live, atracții pentru copii și zone speciale pentru relaxare, transformând Parcul Drumul Taberei într-un adevărat tărâm feeric al Crăciunului.