Fanii, revoltați după Untold 2025: E pe moarte, nu mai e ce a fost

La ediția aniversară Untold X, desfășurată între 7 și 10 august 2025 la Cluj-Napoca, festivalul a stârnit reacții virulente pe rețelele sociale și în mediul online.

Critici privind organizarea, retragerea unor trupe îndrăgite ca Vama și Paraziții, dar și accesul extrem de dificil la show-ul lui Post Malone, toate au alimentat nemulțumirea publicului.

Petrecăreții s-au plâns de de înghesuiala extremă și blocarea căilor de acces, mai ales înainte de concertul lui Post Malone. Scările erau complet blocatate de mulțime în așteptarea concertelor, accesul efectiv devenise imposibil, iar echipaje de prim ajutor erau invizibile. Mulți voluntari erau adolescenți de 16–20 ani, lăsați să țină situația sub control.

„O inconștiență totală”, a spus o tânără care a fost la Untold. Pe Reddit și alte forumuri, criticile la adresa aglomerării persistă de ani de zile. „Mi se pare că e mult, mult prea plin… Unii încercau să plece, alții să ajungă… oamenii erau om în om, sufocant”, a spus un internaut.

„Niciun echipaj de prim ajutor nu se vedea… voluntari copii țineau mulțimea în frâu”, a spus un alt internaut.

Un subiect ce a zguduit line-up-ul foii festivalului a fost retragerea trupei Vama. După șase ani în festival, trupa a decis să se retragă din ediția 2025, din cauza unor „neînțelegeri” și „diferențe de viziune” cu organizatorii.

Organizatorii UNTOLD au recunoscut că, deși au colaborat bine peste șapte ani, de data aceasta nu s-a ajuns la un consens, fără alte detalii despre natura conflictului. Și trupa Paraziții și-a anulat toate concertele programate, invocând motive „independente”.

Decizia a surprins publicul, adăugând un strat suplimentar de dezamăgire față de așteptările celor care și-au cumpărat bilet la festival.

O altă dezamăgire a fost legată de accesul la concertul mult-anticipat al lui Post Malone. Scenele au fost pline ochi, dar mulți oameni nu au reușit să intre la timp – scările erau blocate, iar organizarea a fost catalogată drept insuficientă. Mai mult, accesul a fost restrâns după atingerea capacității, în ciuda numărului uriaș de doritori.

Petrecăreții s-au plâns că numărul excesiv de bilete vândute depășește cu mult capacitatea rezonabilă a festivalului.

Probleme tehnice și de acces s-au regăsit și în sistemul de bilete digitale — un participant a relatat că biletul transferat surorii sale nu putea fi accesat din cauza unor erori în aplicație și că organizatorii n-au făcut nimic,

În ciuda acestor nemulțumiri, festivalul a reușit să adune milioane de vizualizări și interacțiuni pe TikTok, unde livestream-urile au atras sute de mii de urmăritori și au generat milioane de vizualizări sub hashtag-ul #untoldfestival. Totuși, entuziasmul din mediul online nu mai este ca la început.

Unii internați au spus că festivalul este pe „moarte” și că ar putea fi ultima ediție. Alții au scris că organizatorii nu își mai dau silința și că vor fi aspru taxați de fanii Untold.