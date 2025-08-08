Social Vama și Tudor Chirilă nu mai cântă, sâmbătă, la Untold. Neînțelegeri cu organizatorii







Trupa Vama trebuie să concerteze inițial, sâmbătă, 9 august 2025, în a treia zi de festival, de la ora 18.40. Atât Trupa Vama, cât și Tudor Chirilă au anunțat că s-au retras de la Untold.

Șase ani au fost una dintre cele mai așteptate trupe de la Untold Cluj. Mâine seară ar fi trebuit să urce, din nouă pe scenă. Au anunțat, in extremis, că se retrag. Într-o postare, atât Tudor Chirilă, cât și Vama explică de ce s-a luat această decizie. Artiștii spun că hotărârea a fost luată cu regret. Dar diferențele dintre punctele de vedere al artiștilor și ale organizatorilor nu au putut fi aduse la un numitor comun.

"După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025.

Decizia vine în urma unor neînțelegeri. Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă. Pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have", se arată în postarea de pe pagina Trupei Vama. Tudor Chirilă, amendat la Cluj pentru varianta necenzurată a piesei “Prăbușire"

În ceea ce privește incidentele, anul trecut a cântat pe scena principală a festivalului UNTOLD inclusiv piesa “Prăbușire". În variantă necenzurată. Chiar dacă deja pentru aceeași piesă necenzurată fusese deja amendat la Cluj de jandarmi, la Electric Castle. Artistul a fost amendat pentru limbaj licențios și gesturi vulgare, cu suma de 500 de lei. Tudor Chirilă a anunțat că a contestat amenda. Și i că nu va înceta să cânte piesa necenzurată în concerte, conștient că e posibil să fie amendat din nou. Artistul a explicat atunci că sunt situații când conținutul explicit este ceva care are legătură cu durerea…

Trupa Vama a făcut show pe Cluj Arena. Dar a a avut și mesaje politice. Trudor Chirilă a vorbit de pe scenă nu doar despre piesa care conține limbaj explicit, dar și despre corupția din România.