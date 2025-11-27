Craiova, primul loc în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa

Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a anunţat, joi seară, că Târgul de Crăciun din oraş a ocupat primul loc în preferinţele celor care au votat pe site-ul European Best Destinations. „Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56.000 de voturi faţă de locul II”, a scris edilul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, peste 55% dintre voturi au venit din afara României, cu precădere din SUA, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Germania şi Spania.

„În fiecare dintre aceste ţări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulţumim tuturor vizitatorilor şi mai ales celor care ne-au votat!”, a mai transmis edilul.

Potrivit organizatorilor competiţiei Best Christmas Markets in Europe 2026, 803.258 de persoane din 179 de ţări au participat la vot.

„Craiova tocmai a realizat ceva remarcabil: călătorii din întreaga lume au votat-o drept cel mai bun târg de Crăciun din Europa, plasând acest oraş românesc înaintea unor oraşe emblematice precum Strasbourg, Viena şi Dresda. Este o ascensiune extraordinară pentru o destinaţie care găzduieşte acum cel mai mare eveniment de Crăciun din Europa ca suprafaţă”, au anunțat organizatorii pe site-ul oficial.

Conform organizatorilor, oraşul aduce anul acesta în prim-plan tema „Spărgătorului de nuci”, prin ornamente gigantice, dulciuri supradimensionate, sculpturi realizate din jucării şi milioane de lumini care transformă centrul într-o scenă spectaculoasă în aer liber.

Pe locul doi s-a situat Târgul de Crăciun din Zurich, urmat de cel din Riga, iar primele cinci poziţii au fost completate de Lisabona şi Debrecen.

Târgul de Crăciun din Viena s-a plasat pe locul opt în urma voturilor exprimate pe site-ul European Best Destinations, iar pe poziţia a zecea s-a situat târgul din Paris.