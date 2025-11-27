O fetiță moartă și alta în stare critică după vizita la dentist. Scene similare cu tragedia din România

O anchetă este în derulare în Spania, după ce o fetiță de şase ani a murit, iar o altă fetiţă, de patru ani, se află în stare gravă, după ce ambele au fost tratate în acelaşi cabinet stomatologic privat din oraşul Alzira, în provincia Valencia.

Autorităţile locale au suspendat activitatea clinicii şi au demarat investigaţii pentru a clarifica ce s‑a întâmplat.

Potrivit relatărilor, ambele minore au fost tratate în aceeaşi zi, la aceeaşi clinică stomatologică.

Fetiţa de patru ani a prezentat simptome grave: stare letargică, febră şi stare de rău, ceea ce a impus transferul de urgenţă la spital.

Fetiţa de şase ani, care fusese supusă extragerii unor dinţi de lapte şi obturării de carii, s‑a prezentat la spital în stop cardiorespirator — medicii nu au reuşit să o resusciteze.

În urma tragediei, autorităţile sanitare din Valencia au ordonat suspendarea temporară a activităţii clinicii stomatologice implicate.

De asemenea, instanţa de judecată din Alzira a deschis proceduri de investigare a cazului.

Poliţia naţională — prin Grupul de Homicidios — a percheziţionat clinica, în căutarea substanţelor administrate în timpul intervenţiei şi a documentelor referitoare la trasabilitatea medicamentelor.

Un aspect important în investigaţie este acela că clinica nu deţinea autorizaţia necesară pentru administrarea de anestezie de tip sedare intravenoasă. Autorizarea primită acoperea doar activitatea de stomatologie cu anestezie locală.

Cu toate acestea, personalul clinicii a recunoscut că, pentru fetiţa decedată, a fost introdusă o venă pentru sedare şi „relaxare” în timpul intervenţiei.

Proprietara clinicii a afirmat că, după procedură, copilul „plecase perfect bine” şi că nu ştie ce s‑a putut întâmpla. De asemenea, a fost invocată posibilitatea ca un “lot de anestezic” să fie defectuos.

În ceea ce priveşte fetiţa de patru ani, aceasta a fost preluată iniţial de urgenţă la spital cu simptome grave şi internată în UCI pediatrică.

Ulterior, potrivit surselor oficiale, starea ei s‑a ameliorat, iar după câteva zile a fost transferată din UCI pe secţie (plasă), semn al unei evoluţii favorabile.

Proprietara clinicii a declarat că intervenţia pentru fetiţa de şase ani a constat într-o extracţie dentară de „dinţi de lapte” şi obturarea de carii, la care s‑a recurs la sedare cu anestezic administrat intravenos, pentru ca fetiţa să fie „relaxată”.

Ea a precizat că, după tratament, copilul a părut să fie bine, şi că nu poate explica de ce s‑a ajuns la tragedie. În plus, a menţionat că autorităţile investighează posiblitatea ca lotul de anestezic să fi fost defectuos.

Potrivit autorităţilor sanitare din Valencia, clinicile stomatologice private trebuie să respecte reglementări stricte privind tipurile de anestezie pe care le pot aplica.

În acest caz — sedare intravenoasă — nu exista autorizaţie.

Investigarea cazului implică verificarea documentaţiei clinicii, trasabilitatea medicamentelor utilizate, precum şi interogarea personalului implicat.

În paralel, se încearcă determinarea dacă fetiţele au reacţionat la anestezic în mod anormal, dacă doza a fost nepotrivită sau dacă produsul administrat era defectuos.