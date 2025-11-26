Monden

A murit un celebru cântăreț. Avea doar 40 de ani

A murit un celebru cântăreț. Avea doar 40 de ani
Cântărețul albanez Shpat Kasapi a murit la vârsta de 40 de ani. Artistul a suferit un infarct fatal în dimineața zilei de miercuri, 26 noiembrie 2025, în Bologna, Italia, acolo unde se afla alături de fosta sa soție și unde ar fi trebuit să susțină un concert.

A murit celebrul cântăreț Shpat Kasapi

Kasapi era cunoscut ca unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei muzicale albaneze, cu o carieră care se întinde pe mai bine de două decenii. Moartea sa fulgerătoare a venit ca un șoc pentru fani și colegi de breaslă, mai ales că nu existau informații publice despre probleme de sănătate anterioare.

Născut pe 1 mai 1985 în Tetovo, Shpat Kasapi a crescut într-o familie cu tradiție muzicală în zona Dibra. De la începutul anilor 2000, a devenit rapid unul dintre cei mai populari artiști albanezi, datorită stilului său modern și energiei pe care o aducea pe scenă. Piese precum „A më do?”, „Valle Kosovare”, „Dashni pa limit” și „Aroma e saj” au ajuns rapid hituri naționale, consolidându-i poziția pe scena muzicală.

A colaborat cu mulți artiști cunoscuți

Pe parcursul carierei sale, Kasapi a participat la numeroase festivaluri muzicale și a colaborat cu alți artiști importanți, lăsând o amprentă de neșters asupra publicului. Chiar și în ultimii ani, acesta a rămas activ, continuând să atragă atenția fanilor prin concerte și proiecte muzicale, demonstrând o dedicare totală artei sale.

Vestea morții sale a fost primită cu tristețe de fani și colegi, care au subliniat contribuția sa semnificativă la muzica albaneză și energia pe care o aducea fiecărui spectacol.

Shpat Kasapi a făcut infarct

Autoritățile italiene și echipa medicală au confirmat că decesul a survenit în urma unui infarct, iar detalii suplimentare privind circumstanțele exacte sunt investigate. În memoria lui Shpat Kasapi, fanii au început să posteze mesaje de condoleanțe și amintiri cu momentele în care muzica sa i-a emoționat și i-a făcut să danseze.

Proiecte speciale