S-a stins o legendă a stilului reggae. Jimmy Cliff a murit la 81 de ani

Cântărețul jamaican Jimmy Cliff, autorul hitului „Reggae Night”, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani, a anunțat soția sa printr-un mesaj publicat pe Instagram.

Artistul suferea de pneumonie. „Cu profundă tristețe vă anunț că soțul meu, Jimmy Cliff, ne-a părăsit în urma unei crize convulsive urmată de pneumonie”, a transmis soția sa, Latifa, pe contul oficial al muzicianului.

„Jimmy, iubirea mea, odihnește-te în pace. Îți voi respecta ultima dorință. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile”, a adăugat Latifa, precizând că „mai multe informații vor fi comunicate ulterior”.

Jimmy Cliff, celebru în întreaga lume, a compus hituri precum „Reggae Night”, „I Can See Clearly Now” și „You Can Get It If You Really Want”. El se numără printre puținii artiști, alături de Bob Marley, care au primit Ordinul de Merit al Jamaicăi.

În acest an a murit și Max Romeo, cunoscut în cercul apropiat ca Maxie Smith, din cauza unor complicații cardiace, în Saint Andrew Parish, Jamaica. Artistul și-a câștigat faima la sfârșitul anilor 1960 cu hitul său provocator „Wet Dream”. Deși piesa a fost interzisă de BBC, aceasta a ajuns în top 10 în Marea Britanie și a rămas în clasamente timp de 25 de săptămâni, consacrându-l drept una dintre cele mai emblematice voci reggae din lume.

„Veștile despre moartea sa sunt șocante”, a spus avocatul său, Errol Michael Henry. „A fost un adevărat gentleman și un suflet blând. Dragostea lui pentru familie era enormă, iar talentul său l-a transformat într-o legendă. Nu puteai întâlni o persoană mai caldă – ceea ce face pierderea și mai greu de suportat”, a adăugat el.

Max Romeo și-a început cariera în 1965 ca solist al trupei Emotions, înainte ca muzica sa să devină un simbol al mișcării social-democrate jamaicane din anii 1970. Piesa sa „Let the Power Fall on I” a devenit un imn al Partidului Național al Poporului în campania electorală câștigătoare din 1972.

În 1976, Romeo a lansat albumul War Ina Babylon la Island Records, acompaniat de trupa jamaicană Upsetters, material considerat un reper al reggae-ului roots. Albumul include piesa „Chase the Devil”, care a inspirat ulterior numeroși artiști din diverse genuri muzicale, printre care trupa Prodigy și rapperul Kanye West.

Reggae este un gen muzical originar din Jamaica, apărut la sfârșitul anilor 1960. Caracteristicile sale principale includ ritmul relaxat și accentul pe al doilea și al patrulea beat din măsură, ceea ce îi conferă un sunet inconfundabil, unduitor și melodic.

Temele pieselor reggae sunt adesea legate de justiție socială, pace, iubire, credință și identitate culturală. Mulți artiști reggae folosesc mesajele muzicii pentru a protesta împotriva inegalităților și a promova unitatea comunitară.