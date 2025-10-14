A murit un celebru cântăreț de R&B. A fost laureat cu patru premii Grammy

Celebrul artist de R&B D’Angelo a murit la vârsta de 51 de ani, după o luptă cu cancerul, potrivit unui anunț făcut de familia sa. „Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață”, se arată în mesajul transmis de cei apropiați pentru publicația DailyMail.

Pe numele său real Michael Eugene Archer, artistul a fost recompensat de-a lungul carierei cu numeroase premii, printre care și patru premii Grammy, dintr-un total de 14 nominalizări. Cele trei albume ale sale – Brown Sugar, Voodoo și Black Messiah – au fost primite cu entuziasm de critici și public, toate clasându-se în Top 10 Billboard 200, iar Voodoo reușind să ocupe prima poziție. Considerat un inovator al curentului neo-soul, D’Angelo a redefinit sunetul R&B prin fuziunea acestuia cu influențe de hip-hop, jazz și funk, lăsând o amprentă distinctă asupra muzicii contemporane.

Potrivit familiei, D’Angelo lasă în urmă „o moștenire muzicală profund emoționantă”, care va dăinui peste generații. Rudele artistului au transmis totodată un mesaj către admiratori, îndemnându-i „să celebreze darul cântecului pe care l-a oferit lumii”.

„Steaua strălucitoare a familiei noastre și-a stins lumina pentru noi în această viață... După o luptă îndelungată și curajoasă cu cancerul, suntem îndurerați să anunțăm că Michael D'Angelo Archer, cunoscut fanilor săi din întreaga lume ca D'Angelo, a fost chemat acasă, părăsind această viață astăzi, 14 octombrie 2025. Suntem întristați că el poate lăsa doar amintiri dragi familiei sale, dar suntem etern recunoscători pentru moștenirea muzicii extraordinar de emoționante pe care o lasă în urmă.

Vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil, dar vă invităm pe toți să vă alăturați nouă în acest doliu pentru moartea sa, celebrând în același timp darul cântecelor pe care el le-a lăsat lumii”, este mesajul transmis de familia cântărețului.

Considerat unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimei jumătăți de secol, D’Angelo și-a început cariera ca autor de piese pentru alți muzicieni, înainte de a se impune ca solist odată cu lansarea albumului său de debut, Brown Sugar, în 1995.

Publicația Rolling Stone subliniază că „a fost un membru central al colectivului Soulquarians – un grup de muzicieni, cântăreți și producători care au redefinit soul-ul, R&B-ul și hip-hop-ul, păstrând totodată un profund respect pentru tradițiile muzicale clasice.”

Printre cele mai mari reușite ale sale se numără hitul Lady și piesa iconică Untitled (How Does It Feel), al cărei videoclip a devenit un simbol cultural.

Artistul a câștigat patru premii Grammy, inclusiv pentru cel mai bun album R&B – de două ori, cu Voodoo și Black Messiah – precum și pentru cea mai bună interpretare vocală R&B (Untitled) și cel mai bun cântec R&B (Really Love).

De-a lungul carierei sale, D’Angelo s-a confruntat adesea cu dificultăți personale și conflicte cu industria muzicală, inclusiv cu propria casă de discuri. În 2005, artistul a fost acuzat de posesie de droguri, iar ulterior, în același an, după ce a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare pentru deținere de cocaină, a suferit un grav accident rutier.

„Industria muzicală este un joc nebunesc, mai ales pentru cineva ca mine, care este un purist în ceea ce privește arta. Încercarea de a echilibra presiunile comercialismului este ca și cum ai merge pe sârmă. Este o linie subțire între a-ți menține principiile și nebunie”, declara el într-un interviu acordat revistei Rolling Stone în 2015.