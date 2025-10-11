Joe Biden, fostul președinte al Statelor Unite, a început un tratament cu radioterapie pentru cancerul de prostată, diagnosticat în luna mai a acestui an, a transmis sâmbătă purtătorul său de cuvânt, citat de agenția Reuters.

Potrivit acestuia, planul de tratamentul include atât ședințe de radioterapie, cât și terapie hormonală.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden urmează în prezent un tratament cu radiaţii şi un tratament hormonal”, a spus purtătorul de cuvânt.

Joe Biden, care va împlini 83 de ani luna viitoare, a trecut în septembrie printr-o intervenție chirurgicală complicată, cunoscută sub denumirea de „chirurgie Mohs”, pentru a elimina celulele canceroase de pe piele.

Această procedură, folosită frecvent în tratamentul cancerului cutanat, a fost parte a unui plan mai larg de monitorizare a sănătății fostului președinte.

În luna mai, Biden a făcut public diagnosticul său: cancer de prostată. Medicii săi au spus atunci că, deși forma bolii este agresivă, aceasta răspunde la tratamente hormonale, ceea ce sporește semnificativ probabilitatea unui răspuns pozitiv la terapie.

În urmă cu trei zile, CIA a făcut public un document care vizează vizita lui Joe Biden în Ucraina, din decembrie 2015. Documentul fusese păstrat secret la cererea fostului vicepreședinte, pentru a proteja informațiile privind discuțiile regimului Poroșenko despre afacerile familiei sale.

Potrivit documentului, „la mijlocul lunii decembrie 2015, oficialii din administrația președintelui ucrainean Petro Poroșenko au manifestat uimire și dezamăgire față de vizita vicepreședintelui Statelor Unite, desfășurată în perioada 7-8 decembrie 2015, la Kiev, Ucraina”, a arătat Inpolitics.

Potrivit raportului, oficialii ucraineni se așteptau ca vicepreședintele SUA să discute cu Poroșenko probleme legate de personal, anticipând că Biden va sprijini sau va critica anumite figuri din guvernul de la Kiev.

După încheierea vizitei, oficialii ucraineni au apreciat că Biden a venit mai degrabă pentru un discurs public general și nu pentru a aborda în mod concret subiecte sensibile, inclusiv legături sau afaceri legate de familia sa.