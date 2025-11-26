Social Breaking news

O mamă și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Cazul care a îngrozit Timișoara

O mamă și-a înjunghiat fetița de 10 ani. Cazul care a îngrozit Timișoara
O fetiță de 10 ani din Timișoara se află la terapie intensivă, în stare gravă, după ce ar fi fost înjunghiată chiar de mama ei. Copila a fost găsită rănită de tatăl care tocmai intrase în locuință și a sunat imediat la 112. Poliția Municipiului Timișoara a deschis un dosar penal în acest caz, iar ancheta este în desfășurare.

Fetița de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei 

Potrivit primelor informații, altercația dintre mamă și fiică a escaladat brusc. Femeia și-ar fi pierdut controlul, ar fi luat un cuțit și ar fi atacat copilul. Tatăl a auzit țipetele fetiței în momentul în care intra în casă, însă intervenția sa a venit prea târziu: copila fusese deja înjunghiată de patru ori.

El a fost și cel care a apelat imediat numărul de urgență 112 cerând sprijin medical. La fața locului au sosit rapid un echipaj de Ambulanță și polițiștii de la Secția 4 din Timișoara.

Politia

Politia. Sursă foto: Facebook

Fetița este internată la terapie intensivă

Fetița a fost transportată în stare gravă la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, în noaptea de marți spre miercuri. Medicii au constatat mai multe răni provocate prin înjunghiere, una dintre lovituri perforându-i plămânul. În prezent, copila este internată la terapie intensivă, unde medicii spun că este stabilă și cooperantă.

Echipajul medical sosit la fața locului a preluat imediat victima și a inițiat transferul de urgență la spital.

Mama fetiței ar avea probleme psihice

Conform datelor preliminare, principalul suspect este chiar mama fetiței. Femeia a fost dusă la audieri, iar Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele producerii agresiunii.

Cazul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, care urmează să stabilească atât dinamica incidentului, cât și responsabilitatea penală a mamei. Conform presei locale, primele informații arată că femeia ar avea probleme psihice, iar aceasta va fi supusă unei expertize de specialitate.

