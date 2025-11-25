Zile de coșmar în Nigeria. Elevii, legați și amenințați cu moartea dacă plâng

Peste 250 de elevi și 12 cadre didactice de la Școala Catolică St. Mary din Agwara trec încă prin momente de teroare, după ce în 21 noiembrie un grup înarmat a atacat locația din Nigeria.

Copiii au fost treziți brusc, legați și conduși afară din dormitoare de oameni înarmați, iar celor mai mici li s-a pus arma la gură, fiind amenințați că vor fi împușcați dacă scot un sunet sau plâng.

Martha Mathias, profesoară la școala atacată, a povestit ce a trăit familia ei.

„Ei i-au cerut soțului meu să iasă, iar când a ieșit, l-au legat”, a declarat Mathias.

Copila cea mai mică a început să plângă când și-a văzut tatăl întins la pământ.

„I-au spus fiicei mele că, dacă nu ține gura, o vor împușca. I-au pus arma în gură spunându-i să tacă”, a adăugat ea.

Soțul ei se află printre cei 12 membri ai personalului și aproximativ 253 de elevi care rămân în captivitate după atacul din 21 noiembrie. Organizațiile locale au raportat că 50 de elevi au reușit să scape.

Stephen Samuel, în vârstă de 13 ani, a povestit cum a reușit să se salveze:

„Am fugit. Nu m-au văzut. Nu știam unde să mă duc, așa că am urmat drumul pe care venisem până am întâlnit un vecin. M-a recunoscut, m-a primit, mi-a dat haine și m-a dus acasă.”

Elevul a spus că răpitorii i-au trezit pe elevi, i-au legat și i-au condus afară din școală, împușcând într-o imagine a Fecioarei Maria în drum.

Atacul de la St. Mary’s a avut loc în aceeași săptămână cu alte două răpiri: 25 de fete au fost luate dintr-o școală din statul Kebbi, iar 38 de persoane au fost răpite în timpul unui serviciu religios în Kwara, Nigeria centrală.

Guvernul nigerian a declarat că forțele de securitate continuă căutările pentru elevii și cadrele didactice dispărute.

Emmanuel Bala, președintele asociației părinți-profesori a școlii, a declarat că nu a văzut niciunul dintre copiii care au scăpat, iar o mamă, Njinkonye, a spus:

„Am venit la școală, caut și mă uit dacă voi vedea vreun copil care s-a întors, dar nu am văzut niciunul.”

După răpirea a aproape 300 de fete la Chibok în 2014, guvernul nigerian a lansat Safe School Initiative (SSI) pentru protecția școlilor din zonele cu risc ridicat.

Programul a inclus fortificarea școlilor cu garduri de sârmă ghimpată, angajarea de paznici, instruirea personalului și dezvoltarea unor planuri de securitate și răspuns rapid.

Totuși, implementarea inițiativei a fost incompletă. Seliat Hamzah, activist pentru educație incluzivă, a declarat:

„Pe hârtie, cadrul acoperă tot: infrastructură, siguranță, pregătire de urgență, implicarea comunității, formarea profesorilor și sistemul de avertizare timpurie. Dar în multe școli, mai ales în nord, foarte puțin s-a materializat.”

Coordonarea între agențiile de securitate și lipsa finanțării împiedică eficiența SSI. Analistul Confidence MacHarry a precizat:

„Dacă vrem să îmbunătățim protecția și securitatea în școlile din Nigeria, trebuie să adoptăm o abordare holistică, deoarece grupările criminale atacă comunitățile și, indiferent cât de bine sunt protejate școlile, părinții vor fi descurajați să își trimită copiii la școală.”