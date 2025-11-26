Oameni de afaceri, contra „mafiei” insolvenţei: Se pune în pericol securitatea economică a statului

Republica Moldova. Un grup de oameni de afaceri din diferite ţări ale Uniunii Europene au anunţat că fac front comun împotriva pretinselor abuzuri din partea administratorilor de insolvenţă. Businessmanii au semnat o declaraţie comună, în care au solicitat susţinerea guvernării de la Chişinău.

Declaraţiile au fost făcute marţi, 25 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă la Chişinău, la care au participat oameni de afaceri din Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia şi Republica Moldova. Participanţii la conferinţă susţin că au investit în Republica Moldova, însă businessul le-a fost deturnat de administratorii de insolvenţă care le-au pornit dosare fictive pentru a-i duce la faliment.

Businessmanilor li s-au alăturat şi câţiva locuitori din Chişinău, care la fel s-au plâns că din cauza unor administratori autorizaţi au rămas fără economiile de o viaţă, precum şi fără locuinţele în care au investit toţi banii.

Afaceriştii au declarat că în Republica Moldova activează un grup din administratori de insolvenţă, care aplică aceleaşi scheme ca şi controversatul Veaceslav Platon, supranumit „raiderul nr.1 din CSI”.

Schema constă în inventarea unei pretinse datorii, care stă la baza adresării în instanţă a unei cereri prealabile pentru începere procesului de insolvabilitate. După care, la întreprindere este numit un administrator provizoriu, iar la bancă, Fisc şi Vamă sunt aplicate interdicţii.

Astfel, activitatea economică a întreprinderii este blocată, iar după o perioadă oarecare ajunge forţat la faliment. Iar activele întreprinderii sunt vândute la preţuri derizorii în urma unor licitaţii repetate.

Victor Iavtuhovski locuieşte de mai bine de zece ani în Praga, având afaceri în Cehia, Polonia şi Republica Moldova. Bărbatul spune că,în 2023, întreprinderea din Republica Moldova a fost trimisă în insolvenţă pentru o pretinsă datorie din penalităţi, în sumă de 39 mii de lei, în timp ce pe conturile întreprinderii la moment se aflau 15 milioane de lei. Legea nu permite începerea insolvenţei dacă întreprinderea are suficienţi bani pentru achitarea datoriei, iar

„Sunt deja doi ani de când luptăm, dar lucrurile se mişcă foarte greu. Între timp, afacerea se distruge treptat. A fost pornit un dosar penal, trei administratori au fost reşinuţi şi plasaţi pentru o perioadă în arest preventiv, dar au fost eliberaţi şi activează nestingheriţi. Iar noi rămânem tot în insolvenţă”, a declarat businessmanul.

Sergiu Cucoş, cetăţean al Republicii Moldova stabilit de 30 de ani cu traiul în Italia, a comunicat că, după ce a dezvoltat afaceri în peninsulă, a vrută să dezvolte afaceri şi în Republica Moldova. Investind în acţiunile unei fabrici din Orhei. Însă un cuplu care deţinea 5 % din întreprindere, a falsificat un contract privind procurarea unui utilaj de şase milioane de lei.

„Ca să înţelegeţi, este vorba de un utilaj pentru producerea berii, care se afla în uzină. Dar ei au făcut un contract fals din care rezultă că am cumpărat utilajul de la o fermă de găini”, a spus afaceristul.

Oamenii de afaceri au semnat şi o declaraşie publică în care au solicitat implicarea conducerii de vârf pentru contracararea fenomenului, care, în opinia lor, punîn pericol securitatea economică a Republicii Moldova.

„Deşi Legea insolvenţei prevede că administratorul de insolvabilitate este cel care ajută întreprinderea să depăşească anumite situaţii de criză, în realitate, aceştia, prin implementarea diferitor scheme şi impunerea de restricţii nejustificate, aduc întreprinderile la faliment forţat.

În loc să fie susţinut businessul, să se dezvolte economia, să fie achitate impozite la buget, să se contribuie la dezvoltarea şi bunăstarea ţării, businessul este practic strangulat din cauza imperfecţiunii legislaţiei, intereselor concertate de grup, inacţiunii justiţiei şi corupţiei”, se arată în declaraţie.

Semnatarii declaraţiei au mai spus că susţin parcursul european al Republicii Moldova. Însă pentru ca ţara să ajungă în Uniunea Europeană, are nevoie de o justiţie eficientă şi o economie puternică.

„Să fim înţeleşi corect. Noi avem afaceri în diferite state ale Uniunii Europene. Şi susţinem parcursul şi integrarea europeană a Republicii Moldova, cu o economie puternică. Şi nu vrem să ajungem să le recunoaştem partenerilor noştri din UE despre starea de lucruri din Republica Moldova, să-i preîntâmpinăm să nu investească aici pentru că ar putea să repete istoriile noastre”, au declarat oamenii de afaceri.

Cu o zi înainte de conferinţa de presă, administratorii de insolvabilitate au venit cu un comunicat de presă în care se declară victime ale unei campanii de denigrare.

În document se arată că, în ultima perioadă, un grup de persoane a lansat declarații tendențioase și interpretări eronate ale prevederilor legale, încercând să inducă ideea că măsurile luate de administratorii autorizați ar fi abuzive sau nejustificate.

„În realitate, măsurile contestate reprezintă obligații legale ale administratorilor autorizați, care sunt chemați să identifice neregulile, ilegalitățile sau gestionarea defectuoasă survenită înainte de intentarea procedurii de insolvabilitate. În numeroase cazuri, tocmai aceste constatări au generat reacții ostile din partea persoanelor implicate, care încearcă acum să transfere responsabilitatea și să discrediteze profesia”, susţin autorii comunicatului.

La rândul lor, şi administratorii au solicitat implicarea instituţiilor statului „să se implice în stoparea acțiunilor, care incită societatea la ură, denigrare și neîncredere față de profesioniștii din domeniul insolvabilității”.