Responsabili de la Interne, SIS și Vamă, chemați la raport în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la Vama Leușeni–Albița

Republica Moldova. Responsabili din cadrul Ministerului de Interne, ai Serviciului de Informații și Securitate și din Serviciul Vamal vor fi chemați miercuri, 26 noiembrie, la raport în Parlament, în cazul contrabandei cu armament de la Vama Leușeni – Albița. Audierile vor fi organizate de Comisia parlamentară pentru securitate.

În aceeași ședință vor fi organizate audieri privind tragedia din clădirea abandonată a Hotelului „Național”, unde o fetiță de 13 ani a murit, și în contextul creșterii consumului și traficului de droguri în Republica Moldova.

Amintim că în cazul contrabandei cu armament de la Albița au fost reținute patru persoane, trei dintre care în Republica Moldova. Acești trei suspecți au fost plasați deja în arest preventiv pentru 30 de zile în urma unei decizii a Judecătorii Chișinău.

Precizăm că cei trei bănuiți sunt șeful întreprinderii care a comandat transportarea fierului uzat în care se afla și armamentul de contrabandă depistat la vama Albița, șeful companiei de transport și brokerul vamal.

Doar unul dintre cei trei suspecți, directorul companiei de transport vizate în dosar, a făcut declarații pentru presă în timp ce era escortat în sala de judecată. Bărbatul neagă orice implicare și susține că nu știa nimic despre încărcătură.

În ceea ce-l privește pe șoferul camionului, cetățean al R. Moldova în vârstă de 37 de ani, acesta a fost reținut de autoritățile din România, care au ridicat și marfa de contrabandă.

Joi seara, 20 noiembrie, au avut loc percheziții, urmare a cărora oamenii legii au stabilit faptul că marfa de contrabandă a fost încărcată în camion în municipiul Chișinău. Armele din camionul oprit în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița erau trecute în acte ca fiind fier vechi și urmau să ajungă în Israel, precizează procurorii din România. DIICOT a făcut publice vineri imagini cu muniția, printre care rachete antitanc sau piese ale unei drone.

Potrivit DIICOT, în camion se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Amintim că în noaptea de 20 noiembrie, un camion cu remorcă de tip container, încărcat cu muniție asemănătoare lansatoarelor de rachete, a fost oprit la vama Albița, în jurul orei 03:00. Șoferul, cetățean al R. Moldova, a declarat că destinația era Israel și a susținut că transporta „elemente metalice”.

Serviciul Vamal al R. Moldova a confirmat cazul, precizând că inițial suspiciunile au fost semnalate de vameșul moldovean și transmise colegilor din România, iar scanarea camionului a fost realizată de partea română conform procedurilor. Camionul a fost sigilat, iar șoferul este documentat de autorități.

Oamenii legii din România au reținut șoferul camionului, un cetățean moldovean în vârstă de 37 de ani. DIICOT România a anunțat că șoferul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de „constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”.

„Din probele administrate până în acest moment a reieșit că inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel. La data de 20 noiembrie, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România, vama Albița, inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone”, precizează un comunicat de presă al instituției.

În documentele care însoțeau transportul era specificat că sunt deșeuri metalice. Elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn.

Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe șoferul din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.