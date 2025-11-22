Trei suspecți, plasați în arest la Chișinău în dosarul camionului cu muniții de la Albița. Șoferul, arestat în România

Republica Moldova. Cei trei bărbați reținuți la Chișinău în scandalul contrabandei cu arme descoperite la Vama Leușeni–Albița au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost emisă astăzi de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. În același timp, directorul companiei de transport implicate, unul dintre suspecți, a ieșit în fața presei și a negat categoric orice implicare în schema de contrabandă, în timp ce autoritățile din România confirmă capturarea unui lot uriaș de armament.

Directorul companiei de transport a vorbit în această dimineață cu jurnaliștii, după audierile desfășurate la Chișinău. Acesta iritat a respins orice responsabilitate, insistând că nu avea cunoștință despre natura mărfii transportate.

După audieri, directorul companiei de transport a fost mai vorbăreț și a răspuns la mai multe întrebări ale reporterilor. „- Cunoștiați că în acel camion era armament?

- Eu nu cunoștiam, eu sunt directorul companiei și tot.

- Dumneavoastră nu verificați când a fost încarcat acel camion sau nu cunoștiați ce urma să se transporte?

- Nu, normal că nu!

- Cine era responsabil de acea încărcătură?

- Așteptați și o să aflați toate de la anchetă.

- Unde urma să ajungă încărcătura?

- După câte știu eu în Israel.

- Veți coopera cu ancheta?

- Normal. - Ce era în camion? - Unica ce pot să spun că nu sunt implicat.”

Decizia instanței vizează trei persoane conducătorul întreprinderii care a comandat transportarea mărfii, , directorul companiei de transport, și un brokerul vamal care ar fi participat la perfectarea documentelor.

Potrivit PCCOCS, probele administrate până în prezent indică implicarea acestora în schema de contrabandă cu armament. Toți trei sunt din municipiul Chișinău.

Joi seara au fost efectuate mai multe percheziții, iar procurorii PCCOCS susțin că marfa de contrabandă a fost încărcată în camion în municipiul Chișinău. În acte, transportul figura ca „fier vechi”, deși în realitate camionul era plin cu echipamente militare.

DIICOT România a confirmat natura periculoasă a încărcăturii. În camion au fost găsite: 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană, piese ale unei drone. Autoritățile române spun că armamentul urma să ajungă în Israel. Vineri, DIICOT a publicat imagini cu arsenalul descoperit.

În paralel, în România a fost reținut șoferul camionului în vârstă de 37 de ani, originar din Republica Moldova. El este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Ancheta continuă în cooperare între cele două state, având în vedere volumul și gravitatea transportului militar depistat la frontieră.

Amintim că în noaptea de 20 noiembrie, un camion cu remorcă de tip container, încărcat cu muniție asemănătoare lansatoarelor de rachete, a fost oprit la vama Albița, în jurul orei 03:00. Șoferul, cetățean al R. Moldova, a declarat că destinația era Israel și a susținut că transporta „elemente metalice”.

Serviciul Vamal al R. Moldova a confirmat cazul, precizând că, inițial, suspiciunile au fost semnalate de vameșul moldovean și transmise colegilor din România, iar scanarea camionului a fost realizată de partea română conform procedurilor. Camionul a fost sigilat, iar șoferul este documentat de autorități.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Renato Usatîi, a cerut audieri urgente în Parlament și o investigație comună a autorităților din Republica Moldova, România și Ucraina, argumentând că tipul de muniție depistat reprezintă un risc major pentru securitatea regională, iar armamentul ar proveni din zona de conflict.

Pe de altă parte, expertul în securitate, Pavel Horea a calificat incidentul drept „operațiune sub steag fals”, cu scopul de discreditarea Ucrainei, în plin proces de negocieri sensibile de pace și în contextul scandalurilor de corupție de la Kiev.