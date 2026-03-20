Perioadele în care se pot organiza cununiile religioase în 2026. Care sunt cele mai alese luni

Pentru multe cupluri din România, alegerea datei nunții pornește de la calendarul bisericesc, nu de la disponibilitatea localurilor. Motivul este simplu: cununia religioasă ortodoxă nu se face în perioadele de post sau în zilele marilor sărbători.

Rânduielile Bisericii Ortodoxe Române stabilesc mai multe intervale clare de-a lungul anului în care cununiile religioase nu se fac. Cele mai lungi perioade de restricție sunt legate de posturile mari și de sărbătorile importante din calendarul ortodox:

între 15 și 21 februarie (Săptămâna lăsatului sec de carne);

în Postul Mare, din 22 februarie până pe 12 aprilie, inclusiv;

în Săptămâna Luminată, imediat după Paști (13–19 aprilie);

în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, între 8 și 28 iunie;

în Postul Adormirii Maicii Domnului, între 1 și 15 august;

în Postul Nașterii Domnului, din 14 noiembrie până pe 24 decembrie;

între Crăciun și Bobotează, adică din 25 decembrie 2026 până la 6 ianuarie 2027.

Pe lângă aceste intervale, cununiile nu se fac, de regulă, nici în zilele de post din timpul săptămânii, miercurea și vinerea, dar nici în ajunul marilor sărbători religioase. Printre datele punctuale de restricție se află 29 august și 14 septembrie. Preoții atrag atenția că pot apărea diferențe de la o parohie la alta. Din acest motiv, verificarea datei direct cu parohia rămâne esențială.

Primele perioade favorabile pentru cununiile religioase apar după Săptămâna Luminată. În 2026, nunțile se pot organiza, în general:

între 20 aprilie și 7 iunie, înainte de postul Sfinților Apostoli;

între 29 iunie și 31 iulie, în plin sezon estival;

între 16 august și 13 noiembrie, interval considerat de mulți drept cel mai stabil și cel mai căutat.

Lunile de toamnă rămân printre cele mai alese de cupluri, iar acest lucru nu este întâmplător. Temperaturile sunt mai blânde, iar calendarul bisericesc permite organizarea mai multor cununii.

Pentru viitorii miri, un aspect important îl reprezintă diferența dintre cununia civilă și cea religioasă. Cununia civilă poate fi programată aproape oricând, în funcție de programul primăriilor, în timp ce slujba religioasă depinde strict de calendarul ortodox. Cu alte cuvinte, o petrecere poate avea loc inclusiv în post, însă fără oficierea cununiei religioase.

Organizatorii de evenimente și preoții spun că weekendurile considerate potrivite se ocupă rapid, mai ales în lunile septembrie și octombrie. În același timp, suprapunerea cu zilele libere legale și disponibilitatea locațiilor și a cazărilor complică alegerea datei. Pentru cuplurile care vor să organizeze cununia religioasă și petrecerea în aceeași zi, calendarul bisericesc rămâne punctul de plecare.