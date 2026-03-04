Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânza

Românii care țin post în 2026 au nevoie de voință și, nu în ultimul rând, de bani. Spre exemplu, crema de tofu, alternativa vegetală la brânză, se vinde cu 70 de lei pe kilogram într-un hipermarket, relatează România TV.

Pentru mulți români, postul nu mai înseamnă doar abținere de la lactate, carne sau dulciuri, ci și cheltuieli mai mari pentru alternative vegetale.

În hipermarket-urile din oraș, prețurile produselor care înlocuiesc, spre exemplu, brânza pot fi ridicate, ceea ce face ca ținerea postului să fie o provocare pentru buget.

Un exemplu concret este crema de tofu. Într-un cunoscut hipermarket, o caserolă de 135 de grame de cremă de tofu cu măsline sau cu roșii și busuioc costă 9,49 lei. Calculat pe kilogram, prețul ajunge la 70,30 lei, apropiat de cel al unor produse de lux.

Ingredientele produsului includ 47% tofu din boabe de soia, apă, ulei, suc de roșii, roșii uscate, sare, zahăr, ceapă, busuioc, usturoi, oregano, cimbru și aromă de usturoi.

Mulți români care țin post caută să înlocuiască crema de brânză cu alternative vegetale, iar crema de tofu este unul dintre cele mai populare produse.

Aceasta le permite să păstreze gustul preparatelor obișnuite, însă cu un cost mai ridicat decât al produselor tradiționale.

Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, este cel mai lung și mai restrictiv post din calendarul creștin ortodox. În 2026, acesta a început pe 23 februarie și se va încheia sâmbătă, 11 aprilie, ziua de dinaintea Paștelui, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie. În această perioadă există doar două zile cu dezlegare la pește, ceea ce face ca alimentația să fie aproape exclusiv vegetală.

Pe durata postului, legumele, verdețurile, fructele și cerealele reprezintă baza pentru români. Produsele de origine animală sau lactatele sunt cu desăvârșire interzise.