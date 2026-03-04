Social

Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânza

Comentează știrea
Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânzaPost. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Românii care țin post în 2026 au nevoie de voință și, nu în ultimul rând, de bani. Spre exemplu, crema de tofu, alternativa vegetală la brânză, se vinde cu 70 de lei pe kilogram într-un hipermarket, relatează România TV.

Prețul postului în orașe crește în 2026

Pentru mulți români, postul nu mai înseamnă doar abținere de la lactate, carne sau dulciuri, ci și cheltuieli mai mari pentru alternative vegetale.

În hipermarket-urile din oraș, prețurile produselor care înlocuiesc, spre exemplu, brânza pot fi ridicate, ceea ce face ca ținerea postului să fie o provocare pentru buget.

Un exemplu concret este crema de tofu. Într-un cunoscut hipermarket, o caserolă de 135 de grame de cremă de tofu cu măsline sau cu roșii și busuioc costă 9,49 lei. Calculat pe kilogram, prețul ajunge la 70,30 lei, apropiat de cel al unor produse de lux.

Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi

Ingredientele produsului includ 47% tofu din boabe de soia, apă, ulei, suc de roșii, roșii uscate, sare, zahăr, ceapă, busuioc, usturoi, oregano, cimbru și aromă de usturoi.

Brânză vegană

Brânză vegană. Sursa foto: Pixabay

Crema de tofu înlocuiește brânza

Mulți români care țin post caută să înlocuiască crema de brânză cu alternative vegetale, iar crema de tofu este unul dintre cele mai populare produse.

Aceasta le permite să păstreze gustul preparatelor obișnuite, însă cu un cost mai ridicat decât al produselor tradiționale.

Durata și reguli ale Postului Paștelui 2026

Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, este cel mai lung și mai restrictiv post din calendarul creștin ortodox. În 2026, acesta a început pe 23 februarie și se va încheia sâmbătă, 11 aprilie, ziua de dinaintea Paștelui, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie. În această perioadă există doar două zile cu dezlegare la pește, ceea ce face ca alimentația să fie aproape exclusiv vegetală.

Pe durata postului, legumele, verdețurile, fructele și cerealele reprezintă baza pentru români. Produsele de origine animală sau lactatele sunt cu desăvârșire interzise.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:26 - Povestea româncei care a început ca menajeră în Spania și a obținut titlul de doctor „magna cum laude” în Educație
22:13 - Sorin Grindeanu, noi acuzați la adresa lui Ilie Bolojan: A luat miliarde de lei din buget şi i-a lăsat la bogaţi
22:03 - Românii nu vor plăti mai mult de 0,31 lei/kWh la gaze în următorul an
21:55 - FC Argeș a învins Gloria Bistrița și s-a calificat în semifinalele Cupei României
21:46 - Ilie Bolojan a explicat marile probleme care macină România: Dezechilibrele sunt foarte mari
21:33 - Să ții post în 2026 a devenit un lux. Cât costă, în hipermarket, produsul vegetal care înlocuiește brânza

HAI România!

Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Iranul, la un pas să dezvolte arma nucleară. Prima țară care ar fi devenit o țintă
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Generalul Alexandru Grumaz, despre tactica de luptă pe care o va folosi Iranul. Cine e în pericol
Grumaz, SRS, Turcescu 2
Grumaz, SRS, Turcescu 2

Proiecte speciale