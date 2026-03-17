Patronii localurilor din Centrul Vechi, în vizorul polițiștilor din cauza nivelului de zgomot. Amenzile ajung la 60.000 de lei

Poliția Locală a Capitalei a desfășurat, în weekend, o serie de controale în Centrul Vechi pentru a verifica nivelul de zgomot din cluburi și baruri. Autoritățile au măsurat intensitatea muzicii din mai multe localuri și au aplicat amenzi pentru depășirea limitelor legale.

Verificările au avut loc pe timpul nopții, în intervalul 23:00 – 07:00. Potrivit legislației în vigoare, nivelul de zgomot nu trebuie să depășească 45 de decibeli în acest interval, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014.

„Facem controale şi măsurăm nivelul de zgomot în zonele comerciale mixte! La fel am făcut şi în acest weekend în Centrul Vechi. Limita la exterior nu trebuie să provoace disconfort major celor care locuiesc sau trec prin zonă. Mai simplu spus, nu trebuie să-ţi ‘vibreze plămânii’ dacă te afli în zonă. Am măsurat cât de tare se auzea muzica în boxele de la mai multe cluburi. Pentru fiecare măsurătoare am întocmit proces verbal de inspecţie”, arată Poliţia Locală a Capitalei.

În timpul acțiunii au fost verificate și alte aspecte legate de activitatea comercială a localurilor. Polițiștii au analizat dacă prețurile sunt afișate corect și dacă este respectat programul de funcționare.

În urma controlului au fost aplicate două sancțiuni, iar pentru respectivele localuri a fost dispusă și suspendarea activității.

„Am aplicat două amenzi, însoţite de măsura complementară de suspendare a activităţii. Continuăm şi vom merge în toate zonele cunoscute unde funcţionează cluburi, baruri şi discoteci”, mai arată Poliţia Locală.

Primăria Capitalei a transmis că rezultatele finale vor fi stabilite după emiterea buletinelor de analiză pentru fiecare măsurătoare realizată. Acestea vor indica exact nivelul decibelilor înregistrați la fiecare local verificat.

„Urmează să iasă buletinele, care vor indica valoarea decibelilor înregistraţi la fiecare local în parte de unde răsuna muzica în exterior. În baza lor se vor stabili amenzile, care, potrivit legii, sunt între 30.000 şi 60.000 de lei. Facem controale şi în zonele comerciale mixte”, mai arată PMB.