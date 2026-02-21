Social

Alcoolul ar putea fi interzis într-o stațiune celebră, între orele 20.00 și 6.00

Comentează știrea
Alcoolul ar putea fi interzis într-o stațiune celebră, între orele 20.00 și 6.00Split, centul vechi. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

O destinație turistică foarte căutată ia în calcul o măsură drastică ce ar putea schimba radical atmosfera vacanțelor: limitarea vânzării de alcool în anumite intervale orare. Autoritățile analizează posibilitatea de a interzice comercializarea băuturilor alcoolice în afara spațiilor autorizate în intervalul 20:00 – 6:00, într-un demers mai amplu de înăsprire a regulilor, informaeză foxnews/travel.

O destinație populară pentru vacanțe, vrea interzicerea vânzării de alcool

Propunerea, aflată în plină dezbatere, prinde tot mai mult contur și face parte dintr-un plan mai larg de măsuri menite să reducă excesele și incidentele asociate consumului de alcool. Dacă va fi adoptată, restricția ar putea avea un impact semnificativ asupra turiștilor și operatorilor economici, marcând o schimbare importantă în modul în care este gestionată viața de noapte în zonă.

Mai exact, autoritățile din Split pregătesc o schimbare majoră în ceea ce privește comercializarea băuturilor alcoolice, propunând interzicerea vânzării acestora pe timpul nopții, în intervalul 20:00–6:00.

Bar

Bar. Sursa foto: Pixabay

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei, Ante Šušnjar, care a precizat că proiectul presupune modificarea actualei Legi a Comerțului. Oficialul a subliniat că inițiativa are în vedere, înainte de toate, protejarea sănătății populației, cu accent pe copii și tineri.

ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat
Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat

În plus, potrivit declarațiilor sale, restricția ar contribui la menținerea ordinii publice, la protejarea mediului și la conservarea patrimoniului cultural. Šušnjar consideră că această abordare reprezintă o soluție mai eficientă pentru administrarea destinațiilor turistice intens frecventate, conform relatărilor publicate de HRT.

Split, Croația

Split, Croația. Sursa foto: Pixabay

Noile măsuri ar putea intra în vigoare în această vară

Noile reglementări ar putea fi introduse în Croația încă din această vară, vizând controlul turismului. Croația este o destinație europeană de top mai ales pentru petreceri pe iahturi. Ţara este renumită în Europa pentru această formă de turism, cu orașe precum Split, Dubrovnik și Makarska..

Split se remarcă nu doar prin viața de noapte pe plajă, ci și prin Festivalul de Muzică Ultra, atrăgând anual mii de vizitatori. Potrivit datelor oficiale, în 2024, Croația a fost vizitată de 21,3 milioane de turiști.

Ideea unor restricții nu este însă nouă în Europa. Anul trecut, Praga, capitala Republicii Cehe, a adoptat o interdicție menită să reducă turismul bazat pe consumul excesiv de alcool. Măsura vizează grupurile de turiști care participă la trasee de baruri nocturne, activitate care a generat plângeri legate de zgomot și siguranță publică.

„Nu dorim să promovăm turismul ieftin, bazat pe alcool, care rămâne o practică frecventă în Praga”, a explicat Adam Zabranský, membru al consiliului local care a propus măsura. Restricția se aplică între orele 22:00 și 6:00, iar organizatorii de astfel de evenimente se pot confrunta cu amenzi de până la 100.000 de coroane (aproximativ 4.300 de dolari).

Split

Split. Sursa foto: Pixabay

Split, Croația, o destinația care îmbină armonios patrimoniul istoric cu viața modernă

Situat pe coasta Adriaticii, Split reprezintă unul dintre cele mai atractive orașe turistice din Croația. Orașul îmbină armonios patrimoniul istoric cu viața modernă de litoral, oferind vizitatorilor experiențe diverse, de la plimbări pe străduțele pietruite până la distracții pe plaje renumite.

Printre atracțiile de neratat se numără Palatul lui Dioclețian (foto), o construcție impunătoare din secolul al IV-lea, care servește azi drept punct central al orașului, și centrul vechi plin de cafenele, magazine și galerii de artă. Fanii culturii pot explora și Muzeul de Artă și Istorie sau se pot bucura de panorama orașului de pe Turnul Clopotniței Sf. Duje.

Split

 Palatul lui Dioclețian. Split. Sursa foto: Pixabay

Cei pasionați de mare și soare au la dispoziție plaje renumite precum Bačvice, cunoscută pentru nisipul fin și atmosfera animată, și Žnjan, mai liniștită, potrivită familiilor. Pentru iubitorii de petreceri, Split oferă o selecție variată de cluburi și baruri de litoral, unde distracția se prelungește până dimineața.

Cu combinația sa între istorie, natură și viață nocturnă vibrantă, Split rămâne o destinație preferată atât pentru turiștii care caută relaxare, cât și pentru cei care vor să experimenteze viața de noapte a orașului croat.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:54 - Inter Milano s-a impus cu 2-0 la Lecce. Echipa lui Chivu are 10 puncte avans în clasamentul Seriei A
21:46 - Călătorie spre capătul lumii. Tristan da Cunha, viața pe cea mai izolată insulă locuită
21:34 - ANM a anunțat ninsori puternice în următoarele ore. Trafic îngreunat în mai multe județe
21:27 - Rogobete: Spitalele pierd finanțare când medicii pleacă din program să opereze la privat
21:19 - De ce purta Cleopatra fard negru la ochi. Nu era vorba doar despre frumusețe
21:06 - Semne că centrala termică îți poate crește factura. Ce trebuie verificat

HAI România!

Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale