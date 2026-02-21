Alcoolul ar putea fi interzis într-o stațiune celebră, între orele 20.00 și 6.00

O destinație turistică foarte căutată ia în calcul o măsură drastică ce ar putea schimba radical atmosfera vacanțelor: limitarea vânzării de alcool în anumite intervale orare. Autoritățile analizează posibilitatea de a interzice comercializarea băuturilor alcoolice în afara spațiilor autorizate în intervalul 20:00 – 6:00, într-un demers mai amplu de înăsprire a regulilor, informaeză foxnews/travel.

Propunerea, aflată în plină dezbatere, prinde tot mai mult contur și face parte dintr-un plan mai larg de măsuri menite să reducă excesele și incidentele asociate consumului de alcool. Dacă va fi adoptată, restricția ar putea avea un impact semnificativ asupra turiștilor și operatorilor economici, marcând o schimbare importantă în modul în care este gestionată viața de noapte în zonă.

Mai exact, autoritățile din Split pregătesc o schimbare majoră în ceea ce privește comercializarea băuturilor alcoolice, propunând interzicerea vânzării acestora pe timpul nopții, în intervalul 20:00–6:00.

Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Economiei, Ante Šušnjar, care a precizat că proiectul presupune modificarea actualei Legi a Comerțului. Oficialul a subliniat că inițiativa are în vedere, înainte de toate, protejarea sănătății populației, cu accent pe copii și tineri.

În plus, potrivit declarațiilor sale, restricția ar contribui la menținerea ordinii publice, la protejarea mediului și la conservarea patrimoniului cultural. Šušnjar consideră că această abordare reprezintă o soluție mai eficientă pentru administrarea destinațiilor turistice intens frecventate, conform relatărilor publicate de HRT.

Noile reglementări ar putea fi introduse în Croația încă din această vară, vizând controlul turismului. Croația este o destinație europeană de top mai ales pentru petreceri pe iahturi. Ţara este renumită în Europa pentru această formă de turism, cu orașe precum Split, Dubrovnik și Makarska..

Split se remarcă nu doar prin viața de noapte pe plajă, ci și prin Festivalul de Muzică Ultra, atrăgând anual mii de vizitatori. Potrivit datelor oficiale, în 2024, Croația a fost vizitată de 21,3 milioane de turiști.

Ideea unor restricții nu este însă nouă în Europa. Anul trecut, Praga, capitala Republicii Cehe, a adoptat o interdicție menită să reducă turismul bazat pe consumul excesiv de alcool. Măsura vizează grupurile de turiști care participă la trasee de baruri nocturne, activitate care a generat plângeri legate de zgomot și siguranță publică.

„Nu dorim să promovăm turismul ieftin, bazat pe alcool, care rămâne o practică frecventă în Praga”, a explicat Adam Zabranský, membru al consiliului local care a propus măsura. Restricția se aplică între orele 22:00 și 6:00, iar organizatorii de astfel de evenimente se pot confrunta cu amenzi de până la 100.000 de coroane (aproximativ 4.300 de dolari).

Situat pe coasta Adriaticii, Split reprezintă unul dintre cele mai atractive orașe turistice din Croația. Orașul îmbină armonios patrimoniul istoric cu viața modernă de litoral, oferind vizitatorilor experiențe diverse, de la plimbări pe străduțele pietruite până la distracții pe plaje renumite.

Printre atracțiile de neratat se numără Palatul lui Dioclețian (foto), o construcție impunătoare din secolul al IV-lea, care servește azi drept punct central al orașului, și centrul vechi plin de cafenele, magazine și galerii de artă. Fanii culturii pot explora și Muzeul de Artă și Istorie sau se pot bucura de panorama orașului de pe Turnul Clopotniței Sf. Duje.

Cei pasionați de mare și soare au la dispoziție plaje renumite precum Bačvice, cunoscută pentru nisipul fin și atmosfera animată, și Žnjan, mai liniștită, potrivită familiilor. Pentru iubitorii de petreceri, Split oferă o selecție variată de cluburi și baruri de litoral, unde distracția se prelungește până dimineața.

Cu combinația sa între istorie, natură și viață nocturnă vibrantă, Split rămâne o destinație preferată atât pentru turiștii care caută relaxare, cât și pentru cei care vor să experimenteze viața de noapte a orașului croat.