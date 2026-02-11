Cum era Whitney Houston înainte de moarte: nici dinți nu mai avea și era plină de tăieturi

Moartea lui Whitney Houston a șocat o lume întreagă, iar dezvăluirile ulterioare nu au făcut decât să contureze tabloul dramatic al declinului său. Dincolo de succesul uriaș și cariera impresionantă, finalul artistei a fost marcat de lupta cu consumul excesiv de alcool și droguri, care i-au devastat corpul, informează Express.

Noi detalii cutremurătoare ies la iveală despre ultimele zile din viața lui Whitney Houston. Artista, considerată una dintre cele mai mari voci ale tuturor timpurilor, ajunsese într-o stare fizică și psihică extrem de fragilă înainte de moartea sa.

Potrivit mărturiilor făcute publice, cântăreața era profund afectată de consumul de substanțe interzise, iar degradarea era vizibilă. Whitney Houston își pierduse aproape toți dinții și avea numeroase răni și tăieturi pe corp, semne ale unei perioade marcate de suferință și dependență.

Reamintim faptul că pe 11 februarie 2012, lumea muzicii a fost zguduită de vestea morții lui Whitney Houston. Artista cunoscută pentru rolul din „Gardul de corp” a fost descoperită fără viață de asistenta sa într-o cameră a hotelului Beverly Hilton, iar dispariția sa a provocat un val de emoție în rândul fanilor din întreaga lume.

Raportul medico-legal a arătat că interpreta celebrului hit „I Will Always Love You”, supranumită „Vocea” pentru talentul său vocal remarcabil, a murit la doar 48 de ani în urma unui înec accidental. Specialiștii au precizat că decesul a fost favorizat de afecțiuni cardiace și de consumul de cocaină.

Raportul medico-legal întocmit după moartea lui Whitney Houston scoate la iveală o serie de constatări tulburătoare despre starea fizică a artistei în ultimele ei clipe. Cântăreața a fost găsită cu fața în jos în cadă, iar examinarea trupului a evidențiat numeroase semne și leziuni.

Medicii au descoperit existența mai multor abraziuni la nivelul frunții și nasului, precum și pe umăr, antebraț și mâna stângă. Pe antebrațul stâng, în partea inferioară interioară, era vizibilă o cicatrice veche, verticală, deja vindecată. De asemenea, raportul menționează o posibilă urmă veche de înțepătură în zona interioară a cotului stâng, precum și cicatrici rezultate în urma implanturilor mamare.

Temperatura apei din cadă a fost măsurată la 93,5 grade, fiind catalogată drept „extrem de fierbinte”. Din această cauză, pielea de pe spatele artistei a suferit arsuri, iar în anumite zone s-a produs fenomenul descris de specialiști drept „alunecare a pielii”, inclusiv la nivelul picioarelor. Modificări similare, dar de intensitate mai redusă, au fost observate pe partea frontală a genunchilor și pe porțiunea anterioară a gambelor, precum și în zona lombară.

Un documentar ITV, „Autopsia: Ultimele ore ale lui Whitney Houston”, a analizat concluziile medico-legale prin vocea profesorului Richard Shepherd, expert recunoscut la nivel internațional. Potrivit documentarului, artista suferea de ateroscleroză, o afecțiune caracterizată prin îngustarea arterelor. În cazul său, artera coronară dreaptă prezenta o reducere de aproximativ 60%.

Richard Shepherd a explicat că boala apare în urma deteriorării pereților arteriali, unde se acumulează trombocite și depozite de grăsime, ducând în timp la îngustarea severă a vasului de sânge.

Deși ateroscleroza este frecvent întâlnită la persoane în vârstă și este puternic asociată cu fumatul, obicei cu care Whitney s-a confruntat ani la rând, gravitatea afecțiunii la doar 48 de ani sugerează implicarea și a altor factori.

Raportul menționează și prezența unei secreții sangvinolente la nivelul nasului, precum și congestia ambilor ochi. În baia camerei de hotel au fost descoperite urme ale unei substanțe albe sub formă de pulbere, o linguriță cu reziduuri cristaline și hârtie rulată.

În restul camerei au fost observate băuturi alcoolice desfăcute, o sticlă de șampanie pe minibar și doze de bere pe mobilier, alături de mai multe pastile.

Whitney Houston vorbise deschis despre lupta sa cu dependența. Într-un interviu acordat în 2009 lui Oprah Winfrey, artista mărturisea că problemele au escaladat după succesul filmului „The Bodyguard” din 1992, explicând că ajunsese să consume marijuana amestecată cu cocaină.

În timpul examinării, medicii au constatat că artista purta o perucă maro fixată ferm de părul natural, care era încă bogat, negru și ondulat, fără semne de calviție. Sprâncenele erau însă rare și inegal distribuite.

Totodată, s-a stabilit că dinții superiori fuseseră înlocuiți cu o proteză dentară. În trecut, Tina Brown, sora fostului soț al artistei, Bobby Brown, susținuse public că Whitney își pierduse dinții în perioadele de consum intens de droguri, afirmând că protezele trebuiau înlocuite frecvent.

Toate aceste detalii conturează un tablou complex și dureros al ultimelor momente din viața unei artiste care a marcat generații, dar care a dus, dincolo de scenă, o luptă grea cu propriile vulnerabilități.