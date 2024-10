Monden A murit mama lui Whitney Houston. Tragedia care i-a dat toată viața peste cap







Cissy Houston, mama celebrei Whitney Houston,a murit, luni, la vârsta de 91 de ani. Aceasta a cântat alături Elvis Presley și Aretha Franklin și a câștigat numeroase premii. Nora sa, Pat Houston, a anunțat că Cissy a murit în casa ei din New Jersey, unde se afla în îngrijire paliativă pentru boala Alzheimer.

Cissy Houston a murit

„Cu inima grea anunţ moartea iubitei noastre regine Cissy Houston astăzi! Vă rugăm să păstraţi familia Houston în rugăciunile voastre”, a scris Pat Houston pe Instagram.

Mama lui Whitney Houston a câștigat două premii Grammy, pentru albumele sale Face to Face în 1997 și He Leadeth Me în 1998. Cele 600 melodii ale sale au devenit hituri și au fost ascultate de oamenii din toată lumea.

Apropiații lui Cissy au spus că aceasta a fost o femeie impunătoare, dar și o familistă convinsă. Ei au mai spus că muzica artistei va rămâne în inimile lor pe vecie.

A fost o figură puternică și impunătoare

„Mama Cissy a fost o figură puternică și impunătoare în viețile noastre. O femeie cu credință și convingere profundă, care a ținut foarte mult la familie, slujire și comunitate. Cariera ei de peste șapte decenii în muzică și divertisment va rămâne în fruntea inimilor noastre.”, a fost vestea dată de familia regretatei artiste.

Familia artistei a spus că este impresionată de sprijinul fanilor, dar că are nevoie de intimidate în aceste momente dificile.„Suntem impresionați de sprijinul vostru generos și de revărsarea voastră de iubire în timpul perioadei noastre profunde de durere”, a ținut să transmită Pat Houston, în numele familiei. „Cerem respectuos să ne păstrăm intimitatea în această perioadă dificilă”, a mai spus aceasta.

Moartea tragică a fiicei sale, Whitney Houston

Fiica sa, Whitney Houston, a fost una dintre cele mai mari cântărețe din lume. Melodiile „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” şi „I Will Always Love You” i-au adus numeroase premii. Whitney a fost găsită moartă, înecată în cada sa, în 2012, la vârsta de 48 de ani. Aceasta s-a luptat ani de zile cu dependență de droguri. Ea a făcut istorie și în filmul „The Bodyguard”. Și fiica lui Whitney a murit exact ca mama sa.

Cissy Houston a fost și mătuşa cântăreţelor Dionne Warwick şi Dee Dee Warwick şi verişoară a cântăreţei de operă Leontyne Price.