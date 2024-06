Monden O legendară actriță, diagnosticată cu Alzheimer. A fost de o frumusețe răvășitoare







Actriţa Gena Rowlands, în vârstă de 94 de ani, a fost diagnosticată cu boala Alzheimer, a anunţat fiul ei, regizorul Nick Cassavetes. În 2004, Nick Cassavetes, acesta a distribuit-o pe mama sa în „The Notebook” (2004), cu Ryan Gosling şi Rachel McAdams. Filmul i-a impresionat pe cineaștii din toată lumea și a rămas una dintre cele mai spectaculoase și emoționante pelicule de dramă.

Gena Rowlands a interpretat un personaj cu Alzheimer

Legendara actriță a interpretat-o memorabil pe Allie, versiunea mai în vârstă a aceluiaşi personaj jucat de Rachel McAdams, care suferea şi ea de demenţă. În fiecare zi, soţul (interpretat de James Garner) îi citea aceeași care despre povestea de dragoste din anii 1930 dintre Allie Hamilton, o tânără bogată, şi Noah Calhoun, un muncitor într-o fabrică. El a sperat până în ultima clipă ca aceasta să își aducă aminte că este vorba chiar despre iubirea lor.

Este în plină demență

Nick Cassavetes a spus că mama lui s-a documentat foarte mult despre demență pentru a interpreta rolul cum trebuie și că nu se aștepta ca la ani distanță să se îmbolnăvească de Alzheimer, exact ca personajul.

„I-am cerut mamei mele să joace rolul bătrânei Allie şi am petrecut mult timp vorbind despre Alzheimer. Iar acum, de cinci ani, ea are Alzheimer”, a declarat Nick Cassavetes pentru Entertainment Weekly. „Este în plină demenţă. Şi este atât de nebunesc - am trăit-o, ea a jucat-o, iar acum este rândul nostru”.

Și mama ei a suferit de Alzheimer

Iniția, Gena Rowlands n-a vrut să accepte rolul, dar s-a gândit că mama ei a suferit Alzheimer și că trebuie să o facă pentru ea. „Am trecut prin asta cu mama mea, iar dacă Nick nu ar fi făcut filmul, nu cred că aş fi reuşit - este pur şi simplu prea greu. A fost un film dificil, dar minunat”, declara ea în 2004 pentru revista lui Oprah Winfrey.

Gena Rowlands a format un cuplu cu John Cassavetes. Cei doi au făcut mai multe filme care s-au bucuat de un succes formidabil printre care și „A Woman Under the Influence” în 1974 şi „Gloria” în 1980. Ei au împreună trei copii, regizorul Nick Cassavetes, actriţa şi regizoarea Alexandra Cassavetes şi scenarista Zoe Cassavetes, potrivit News.