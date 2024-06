Căsătorie surpriză în showbiz. Au depus actele

Ilona Brezoianu se pregătește pentru unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața ei, nunta. Pregătirile sunt în toi, mai ales că vedeta a anunțat deja în mediul online că a depus actele la starea civilă, ceea ce înseamnă că mai e foarte puțin până la ziua cea mare.

De mai bine de un an, Ilona Brezoianu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andrei, un antrenor de schi. Deoarece partenerul ei nu este o persoană publică, actrița a preferat să-și păstreze relația departe de ochii curioșilor. Totuși, recent, ea a făcut marele anunț. Cei doi au depus actele la Starea Civilă și au împărtășit vestea și în mediul online. Astfel, pregătirile pentru marele eveniment au început, iar Florin Ristei se numără printre cei care vor asigura atmosfera la petrecere.

De mai bine de un an, actrița și Andrei, un antrenor de schi, trăiesc o poveste de dragoste deosebită. Deși actrița a dorit să-și păstreze relația departe de privirile curioșilor, recent, în cadrul unui podcast, a vorbit despre bărbatul care i-a furat inima. Ea a mărturisit că este îndrăgostită și extrem de fericită alături de viitorul său soț.

„El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus aceasta, în cadrul podcast-ului „La Țocii”.