Ilona Brezoianu, momente de cumpănă în carieră. La ce a fost nevoită să renunțe actrița

Ilona Brezoianu se bucură din plin de succes mai ales de când a intrat în televiziune. De curând, actrița s-a întors la Te cunosc de undeva, împreună cu artistul Florin Ristei.

Cei doi au făcut show pe melodia „Thunderstruck” a celor de la AC/DC. Cu toate că este extrem de încântată de noul drum pe care l-a ales, vedeta are anumite regrete.

Ilona Brezoianu, regrete legate de cariera de actriță

Vedeta a uimit pe toată lumea cu talentul pe care l-a ținut până acum ascuns. Ilona a demonstrat că lângă actorie, se pricepe la fel de bine și la cântat.

Cu toate că este atrasă de meseria de cântăreață și se pregătește intens pentru a face performanță în emisiune, Ilona Brezoianu regretă că nu mai are suficient timp pentru meseria ei de bază.

Aceasta are cunoscut că programul actual extrem de încărcat nu-i permite să ia parte la toate repetițiile și spectacolele pe care le-ar fi avut în program.

Ilona Brezoianu, împlinită pe plan personal

Actrița s-a dezvoltat pe plan profesional în ultimii ani, însă a nici pe planul amoros are parte de împliniri. Aceasta are o relație cu un instructor de schi și se declară împlinită. Cu toate că îi leagă o poveste de dragoste, cei doi nu sărbătoresc luna iubirii. Ilona a precizat că de Valentine’s day a petrecut alături de prieteni, iar de Dragobete nu are planuri mari.

„Nu pregătesc, în general, nimic de sărbătorile astea. Am sărbătorit Valentine’s Day cu niște prieteni, la o masă, în oraș. A fost foarte drăguț. Am ieșit la restaurant, am mâncat cu toții. N-am sărbătorit așa, cu romantism. Și nici de Dragobete nu voi face ceva special. Într-adevăr, nu mai e un secret. Am iubit și suntem foarte bine, suntem fericiți împreună”, a adăugat ea.

Cu toate că nu apucă să ia parte la toate repetițiile și spectacolele, vedeta a rămas în distribuția a adouă piese cunoscute.

Aceasta poate fi văzută de public pa Teatrul de Comedie din București, în cadrul spectacolelor „Sunt tot cu „Doi pe-o bancă” și „A fi sau a nu fi”.