Evoluția tehnologiei poate fi fascinantă și totodată, înspăimântătoare. Asta se aplică în cazul lui Whitney Houston, decedată în 2012 și totodată, protagonistă a unui proiect de divertisment inedit, care în urmă cu câțiva ani ar fi sunat a ficțiune. Mai exact, celebra cântăreață va avea un turneu mondial în 2020, sub formă de hologramă, iar organizatorii promit o experiență cât se poate de „reală”; o fotografie a fost prezentată în premieră de revista The Rolling Stone.

Un grup de muzicieni și de dansatori vor fi live pe scenă. Spectatorii vor auzi cele mai cunoscute piese ale lui Whitney Houston, precum „I Will Always Love You”, „I Wanna Dance With Somebody” şi „Higher Love”.

Holograma lui Whitney Houston vine în Europa!

Astfel, seria de concerte a turneului „An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour” va începe în Mexic, va traversa Europa, iar în toamnă sunt programate reprezentații în SUA. România nu s-a înscris până acum pe lista țărilor gazdă, însă pe traseul turneului figurează vecinii ucraineni.

În Europa, concertul va avea loc în Anglia, Scoţia, Irlanda, Belgia, Elveţia, Austria, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și Ucraina.

Cel mai probabil, vorbim despre începutul unui trend, care va revoluționa industria de entertainment. Și totuși, este un demers etic?! Cert este că va reprezenta subiectul multor dezbateri de acum în colo.

Cine a fost Whitney Houston

Născută într-o familie de artiști, Whitney Houston va rămâne drept una dintre cele mai bune voci din istoria industriei muzicale, iar numărul single-urilor, a fanilor îndurerați și distincțiile o confirmă. În 2009, americanca a fost numită de Cartea Recordurilor drept cea mai premiată femeie din toate timpurile.

Până în 2010, a primit 415 premii. Printre acestea se numără 30 de premii Billboard Music Award, 22 de American Music Award, 6 premii Grammy. Mai mult, ea a fost singura artistă care a avut 7 titluri consecutive în Billboard Hot 100.

Moarte controversată

Whitney Houston a decedat pe 11 februarie 2012. Ea a fost găsită moartă în cada unei camere de hotel din Beverly Hills, moartea artistei fiind considerată accidentală. Potrivit raportului medicilor, factorii care au contribuit la moartea ei au fost consumul de cocaină şi o boală de inimă. Mai mult, potrivit presei internaționale, Whitney avea corpul plin de vânătăi, probleme cu ficatul, septul nazal spart, unsprezece dinți din față lipsă și un semn de ac pe braț.

Un „cocktail” din nouă medicamente i-a fost fatal. La autopsie i-au fost găsite în organism urme de marijuana, Xanax, Flexeril -medicament de relaxare a muşchilor, Benadryl – medicament antialergic și Ibuprofen.

De-a lungul timpului, a încercat în repetate rânduri să se sinucidă, notează presa internațională.

