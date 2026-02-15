Veneția, gaură în buzunar. Taxe peste taxe și cea mai scumpă cazare din lume

Un oraș european s-a clasat în topul mondial al celor mai scumpe hoteluri, surprinzând prin dimensiunea foarte redusă a camerelor: doar 12 metri pătrați. Deși suprafața este modestă, prețurile pentru o noapte de cazare ating sume record, reflectând atât cererea ridicată, cât și statutul orașului ca destinație de lux, informează Express.

Veneția atrage turiști din întreaga lume, dar cazarea poate veni cu un preț surprinzător de mare. Conform unui studiu recent, hotelurile din acest oraș italian se află în fruntea clasamentului mondial atunci când vine vorba de costul pe metru pătrat.

Cazarea reprezintă adesea cea mai semnificativă cheltuială dintr-o vacanță, iar cei care doresc camere confortabile trebuie să fie pregătiți să plătească pe măsură.

Mai exact, specialiștii de la Deluxe Holiday Homes au analizat prețurile medii ale camerelor în cele mai populare destinații turistice și le-au raportat la suprafața medie a acestora. Rezultatul? Veneția conduce topul.

Camerele din oraș au, în medie, doar 12 metri pătrați, iar tariful pe noapte ajunge la 162 de euro (142,75 lire sterline), situând orașul pe primul loc în clasamentul costurilor de cazare per metru pătrat.

Experții în turism explică că această tendință nu este neapărat legată de confortul fizic, ci de amplasament, servicii exclusive și experiența unică oferită oaspeților.

Călătorii care aleg să viziteze destinații iconice trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru camere mult mai mici decât în alte orașe de top. În acest context, Veneția se evidențiază ca lider necontestat, fiind orașul unde spațiul hotelier costă cel mai mult raportat la dimensiune.

Parisul și Londra urmează pe podiumul celor mai scumpe destinații turistice. În capitala Franței, prețul mediu pe noapte ajunge la 152 de euro (132,69 lire sterline), ceea ce înseamnă aproximativ 8,30 lire sterline pentru fiecare metru pătrat.

Londra se situează la doar 22 de pence diferență pe metru pătrat față de Paris, ceea ce face ca valoarea spațiului în cele două orașe să fie aproape egală.

Astfel, pentru turiști, alegerea între aceste metropole nu implică doar atracțiile turistice, ci și calcularea atentă a raportului preț-spațiu în care vor sta.

Un reprezentant al Deluxe Holiday Homes explică fenomenul prețurilor ridicate din orașele turistice: „Camerele mici nu sunt neapărat o afacere proastă, dar Veneția este un exemplu perfect al ceea ce se întâmplă atunci când spațiul este limitat, iar cererea este uriașă”.

„A sta într-o cameră de doar 12 metri pătrați este ca și cum ai locui într-un loc de parcare, iar costul de aproape 200 de dolari evidențiază faptul cum crește prețul pe fondul aglomerației turistice.”

El subliniază că această situație nu este unică: „În orașele celebre, pline de clădiri istorice, te confrunți adesea cu milioane de vizitatori pentru o mică parte din oraș, ceea ce face ca prețul camerelor să fie ridicat, indiferent de dimensiunea lor”.