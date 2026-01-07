Roma a introdus o nouă taxă. Câți bani trebuie să plătească turiștii

Începând de luna viitoare, turiștii care vor să viziteze Fontana di Trevi din Roma vor trebui să plătească două euro, în timp ce accesul pentru locuitorii orașului va rămâne gratuit, potrivit unei inițiative promovate de consilierul pentru Turism și Evenimente Majore, Alessandro Onorato.

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri menite să protejeze patrimoniul cultural și să gestioneze fluxurile turistice, în contextul în care orașe precum Veneția, Atena sau Sevilla iau măsuri similare pentru a limita deteriorarea monumentelor istorice.

Inițiativa a fost promovată de consilierul pentru Turism și Evenimente Majore, Alessandro Onorato, și aprobată de administrația municipală, ca parte a unui plan mai amplu de gestionare a aglomerației în jurul faimosului monument baroc. Taxa anticipată ar putea aduce venituri de până la 20 de milioane de euro, sumă care va fi reinvestită pentru îmbunătățirea facilităților și serviciilor destinate turiștilor.

În ultimele luni, autoritățile au impus deja controlul numărului de vizitatori, limitând prezența la maximum 400 de persoane simultan. Noua măsură va crea două fluxuri separate: unul pentru locuitorii Romei, care vor intra gratuit, și unul pentru turiști, care vor putea achita taxa cu cardul.

Decizia survine în urma numeroaselor plângeri venite de la localnici, nemulțumiți de aglomerația constantă de la Fontana di Trevi, unde milioane de oameni se adună anual pentru fotografii și pentru tradiționalul aruncat al monedelor în fântână.

Numai în primele șase luni ale anului 2025, zona a înregistrat peste 5,3 milioane de vizitatori, depășind inclusiv numărul vizitatorilor de la Pantheon pe tot parcursul anului precedent.

Cu toate acestea, decizia nu a scăpat de critici. Asociația Codacons a catalogat taxa drept inadecvată, susținând că spațiile publice precum piețele și fântânile ar trebui să rămână accesibile tuturor fără costuri și că banii obținuți din taxele turistice nu sunt întotdeauna reinvestiți pentru îmbunătățirea serviciilor.

Reprezentanții organizației consideră că un control al fluxurilor, prin limitarea accesului, ar fi mai eficient pentru prevenirea aglomerației și a degradării patrimoniului.

Roma nu este singurul oraș european care experimentează astfel de măsuri. În Veneția, de exemplu, vizitatorii plătesc între 5 și 10 euro pentru accesul în zilele cu cel mai mare aflux de turiști, iar locuitorii sau cei cazați în oraș sunt exceptați. Măsura permite monitorizarea fluxurilor și reduce supraaglomerarea în cele mai circulare zone turistice.

În Spania, orașe precum Sevilla analizează implementarea unor taxe pentru vizitarea Plaza de España, pentru a finanța întreținerea și securitatea spațiului. În Olanda, satul Zaanse Schans, cunoscut pentru morile de vânt istorice, a introdus o taxă de aproximativ 17,50 euro pentru vizitarea centrului istoric, protejând astfel patrimoniul și viața localnicilor.

Mai multe orașe europene aleg soluții care nu implică taxe. În Franța, zonele foarte aglomerate, precum insula Île-de-Bréhat sau parcul natural Calanques din apropierea Marseillei, au introdus limite zilnice de acces și rezervări anticipate. La Atena, Acropole utilizează un sistem de programare pe ore, pentru a evita supraaglomerarea și a proteja structurile arheologice fragile, fără a restricționa principiul accesului public.

În Germania, orașele istorice gestionează turismul prin cote pentru grupuri, restricții în cartiere sensibile și reguli pentru traficul turistic, fără a introduce taxe pentru piețe sau fântâni publice.