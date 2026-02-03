Voucherele de vacanță, eliminate gradual. Soluțiile propuse de ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat că voucherele de vacanță ar putea fi reduse gradual, iar România ar trebui să își concentreze eforturile pe atragerea turiștilor străini.

„Cred că dacă ai obișnuit într-o perioadă, din anumite raționamente economice, dacă ai stimulat această cerere în turism o perioadă e foarte greu să elimini stimulentul cu totul fără să aibă un impact major. Eu cred într-o eliminare graduală și de aceea am și spus că anul acesta ar trebui găsită o soluție parțială pentru tichetele de vacanță.

Repet, pe termen mediu-lung, strategic, cred că avem nevoie de o industrie atât de puternică încât să nu depindă de tichetele de vacanță. Nu cred că suntem acolo. Trebuie găsită acea justă măsură de mijloc, poate niște tichete de vacanță reduse, poate tichete de vacanță acordate doare anumitor categorii să mai stimuleze o parte din cerere”, a declarat Irineu Darău.

Irineu Darău a mai spus că România trebuie să atragă tot mai mulți turiști străini:

Cred că antreprenorilor din turism le este greu, precum multor antreprenori din România. Însă aici fiind o industrie care depinde de banul din buzunarul cetățeanului pentru uneori ceva nu chiar necesar, le este și mai greu decât altora. Viziunea mea nu cred că este o baghetă pentru a implementa în două-trei luni, poate chiar nici într-un an, dar poți să faci niște pași hotărâți înspre asta: trebuie să creștem turismul de incoming, adică turiștii străini. Nu e ușor.

Voucherele de vacanță sunt sume pe care statul le dă angajaților ca să le folosească la concedii în România. Nu sunt parte din salariu și nu există nicio garanție că vor fi acordate în fiecare an, pentru că depind strict de banii alocați în buget.

Cea mai importantă modificare aplicabilă în 2026 este introducerea unui plafon de eligibilitate. Potrivit Legii nr. 141/2025, voucherele de vacanță se acordă exclusiv angajaților din sectorul public care au un salariu de bază lunar net de cel mult 6.000 de lei. Această condiție restrânge semnificativ numărul beneficiarilor comparativ cu anii anteriori, când plafonul era mai ridicat.

În anul 2026, instituțiile publice pot acorda vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei pentru fiecare beneficiar. Suma este acordată exclusiv în format electronic, conform Ordonanței de Urgență nr. 8/2009. Voucherele pot fi utilizate integral pentru servicii turistice eligibile, fără obligația unei contribuții financiare din partea angajatului, condiție eliminată față de anii anteriori.

Momentul acordării voucherelor este stabilit de fiecare instituție publică, în funcție de bugetele aprobate și de procedurile interne, neexistând un termen unic de distribuire prevăzut de legislație.

Voucherele de vacanță pot fi acordate personalului din instituțiile publice, în limita fondurilor disponibile și cu respectarea plafonului salarial de 6.000 de lei net lunar. Beneficiarii pot fi angajați din administrația publică centrală și locală, din sistemul de educație de stat, din sistemul public de sănătate, din structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, precum și personal contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Acordarea voucherelor este condiționată atât de încadrarea în plafonul salarial, cât și de existența creditelor bugetare aprobate.

În anul 2026, salariații din mediul privat nu beneficiază de vouchere de vacanță finanțate din fonduri publice. Aceștia pot primi tichete de vacanță doar dacă angajatorul decide acordarea lor ca beneficiu extrasalarial, în condițiile prevăzute de Codul fiscal, fără implicarea bugetului de stat.

Voucherele de vacanță pot fi utilizate exclusiv în România, la unități de cazare și agenții de turism autorizate, pentru servicii sau pachete turistice eligibile. În 2026, acestea sunt emise doar în format electronic, sub formă de card, ceea ce permite monitorizarea utilizării conform legislației.

Pentru justificarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să păstreze factura fiscală emisă de unitatea de cazare sau agenția de turism, precum și dovada plății efectuate cu cardul de vacanță.

Voucherele emise în 2026 sunt valabile 12 luni de la data alimentării. Sumele neutilizate nu pot fi reportate, transformate în bani sau rambursate. Voucherele emise în anii anteriori pot fi folosite în 2026 doar dacă nu și-au depășit termenul de valabilitate legal.